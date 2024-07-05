30歲後懂得享受單身旅程！4種愛情觀學做自己人生的「勝女」

▲4種愛情觀學做自己人生的「勝女」。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

曾經聽過一段話，單身的時候就應該好好的去開闊自己的視野，很多事情等到妳真正見多了，就會發現當初走不出去的人事物不過如此，我們的視野決定了我們會遇見什麼樣的人。其實單身是一個很好的時機去充實自己，好好休息一下吧，擁有了最好的自己再去遇到下一個人。

嘗試不一樣的機會

對於新的人事物不要排斥，我們永遠不知道那個被拒絕的機會背後藏著什麼樣的驚喜。所以當有新的挑戰來臨時，好好的接受吧，單身的日子可以毫無牽掛的去嘗試新的冒險，這正是我們的本錢。

勇敢接受新的人

其實很多單身的人還是走不出上一段戀情的失敗，因此每當有新的人出現就第一時間選擇了排斥，這樣的情況其實是一種惡性循環，雖然忘不了舊的人就不應該急著去找下一個人，但是也應該勇敢的給自己一個答覆，告訴自己該結束的已經結束了，不要再因為上一個人耽誤自己的人生。

充實自己開闊視野

視野不一樣遇到的人也會不同，就像我們學生時期和現在的愛情觀終究還是產生了變化。我們都應該趁著年輕多出去走走，不管是旅遊還是讀書，找一份能夠永遠陪伴自己的興趣吧，不管人來人走，這份興趣永遠在妳身邊，也會讓妳更加了解自己要的是什麼。

學會獨立

獨立的女人真的很迷人，或許在戀愛時常常依賴對方，讓自己不知不覺忘了如何一個人生活，其實我們本來就是獨立的個體，好好學會獨立吧，不管有沒有那個他，生活總歸是自己的。