周末逛百年靈限定店打卡吃冰　賞繽紛新錶兼消暑

▲百年靈潮流概念快閃露營車即日起至7月19日限時進駐台北101松智廣場。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年歡慶140周年的瑞士名錶百年靈（Breitling），即起至19日快閃進駐台北101購物中心松智廣場，在外面裝飾衝浪板的露營車內，呈現色彩繽紛的最新Endurance Pro 38毫米腕錶，以及與澳洲手工重機暨精品服飾品牌DEUS聯名打造的限量T恤、帽子、海灘巾等周邊產品，6日至7日周末還加碼送驚喜，只要在臉書或IG拍照打卡即可獲贈冰淇淋一球，賞錶兼消暑。





▲百年靈潮流概念快閃露營車販售與澳洲手工重機暨精品服飾品牌DEUS聯名限定周邊商品。





▲百年靈Endurance Pro 44與38毫米腕錶，44毫米款109,000元，38毫米款99,000元。

百年靈露營車造型的期間限定店，最大亮點是展出紫色、粉紅色、白色、淺藍色和紅色等5款的Endurance Pro 38腕錶，錶殼以Breitlight®製成，此堅固材質特色是比鈦金屬輕盈3倍、比精鋼輕盈近6倍，且具防磁、耐熱、抗腐蝕且抗過敏等特色，配上橡膠錶帶，流露年輕活潑氣息，另有錶徑44毫米款式，均搭載瑞士官方天文台（COSC）認證的石英計時機芯，是休閒時光的絕佳配件。





▲IWC慶祝與賽車手路易斯漢米爾頓合作10周年合作關係，於泰晤士河舉辦Best of British遊船活動。（圖／IWC提供，以下同）

IWC（萬國錶）近日為紀念與英國賽車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）合作10周年，於泰晤士河舉辦Best of British遊船活動，讓賓客欣賞倫敦標誌性建築，當天漢米爾頓佩戴IWC萬國錶飛行員系列高性能計時腕錶41梅賽德斯AMG馬石油F1車隊特別版，錶殼為Ceratanium瓷化鈦金屬材質搭配黑色面盤，分鐘刻度、小秒指針、星期與日期數字點綴車隊標誌性的綠色，展現雙方的緊密合作關係。







▲路易斯漢米爾頓戴的IWC飛行員系列高性能計時腕錶41梅賽德斯AMG馬石油F1車隊特別版。