星巴克7／10起一連三天好友分享　從星期三開始別搞錯

▲星巴克本周三起買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

當我們習慣每周一迎來星巴克買一送一優惠時，記得本周不是這麼回事喔，星巴克從周三（7／10）起一連3天，配合集團活動推出3天好友分享優惠，意即本周五的「小周末」，可以用買一送一結束本周工作天，不妨問問想一起喝咖啡的朋友約一下吧。

星巴克7／10起至7／12一連三天，推出「集團同慶 好友分享日」活動，優惠期間從上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

需注意優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請看文後列表。

路易莎7月起針對黑卡會員優惠調整，從原來11點前咖啡第二杯半價優惠，調整成「第二杯7折」優惠，此外還有「超值早餐+1元飲品升級美式黑咖啡」、「11點後飲品＋蛋糕，蛋糕可享9折」，以及「憑黑卡點數5點換任一飲品9折」。而伯朗咖啡館7月仍續行會員每周一以Lounge卡儲值金付費，飲品可享買一送一，優惠品以低價者計。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。