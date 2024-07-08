fb ig video ETtoday search mobile

星巴克7／10起一連三天好友分享　從星期三開始別搞錯

>

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

▲星巴克本周三起買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

當我們習慣每周一迎來星巴克買一送一優惠時，記得本周不是這麼回事喔，星巴克從周三（7／10）起一連3天，配合集團活動推出3天好友分享優惠，意即本周五的「小周末」，可以用買一送一結束本周工作天，不妨問問想一起喝咖啡的朋友約一下吧。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

星巴克7／10起至7／12一連三天，推出「集團同慶 好友分享日」活動，優惠期間從上午11點至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

需注意優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎7月起針對黑卡會員優惠調整，從原來11點前咖啡第二杯半價優惠，調整成「第二杯7折」優惠，此外還有「超值早餐+1元飲品升級美式黑咖啡」、「11點後飲品＋蛋糕，蛋糕可享9折」，以及「憑黑卡點數5點換任一飲品9折」。而伯朗咖啡館7月仍續行會員每周一以Lounge卡儲值金付費，飲品可享買一送一，優惠品以低價者計。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

12星座中「最難搞的老闆」Top 3！冠軍一不滿意　直接臭臉炒魷魚

12星座中「最難搞的老闆」Top 3！冠軍一不滿意　直接臭臉炒魷魚

亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式

亂擦沒用！「有效防曬」5關鍵　皮膚科醫師：防曬有正確塗抹方式

夏日香氛新作盤點！Chanel嘉柏麗清新版、diptyque暖陽香讓人沉浸地中海

夏日香氛新作盤點！Chanel嘉柏麗清新版、diptyque暖陽香讓人沉浸地中海

5個跡象代表你變成熟了　選擇「不在乎」很重要 夏天就變油頭人？專家教清爽去味秘訣：洗髮前「多一步」超重要 每天都需要卸妝？皮膚科醫師揭「常見保養迷思」7大真相 夏季10雙彩色球鞋推薦！Asics北歐風、Adidas Gazelle厚底都好燒 夏天必學消除汗味技巧擁有好聞體香　加碼網友激推止汗劑、身體濕巾 南韓爆紅「紙巾吐司」創始店來台快閃！經典奶油、巧克力都吃得到 星巴克7／10起一連三天好友分享　從星期三開始別搞錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面