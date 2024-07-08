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在書店竟能享用CAFÉ FINE DINING！職人手沖咖啡配主菜、甜點超特別

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「重本書店」攜手咖啡職人Silence，推出期間限定CAFÉ FINE DINING。

圖文 / 鏡週刊 

「醜小鴨咖啡師訓練中心」負責人黃琳智（Silence）去年與「重本書店」創辦人葉忠宜聯手推出「CAFÉ FINE DINING」備受好評，今年再次祭出全新版本「CAFÉ DINING 2.0：微淬，零時差的手沖咖啡新體驗」期間限定餐會，除了咖啡搭餐，更首度發表瓶裝手沖精品咖啡「微淬」，展演精品咖啡全新的可能面貌。

咖啡職人Silence專研咖啡超過20年，2011年成立「醜小鴨咖啡師訓練中心」，提供手沖咖啡的教學與技術與研發。Silence抱持著「讓一杯精品咖啡的美味能被複製。」的理念，希望能讓手沖咖啡的風味被系統、規格化。Silence認為，消費者對手沖咖啡的經驗往往是一期一會：「好的咖啡風味，不見得能夠完美複刻，這也讓我開始思考一杯手沖咖啡的變因有多少？怎麼坐才能讓品飲者找回第一次的感動？」繼去年好評不斷，黃琳智（Silence）今年再次與「重本書店」攜手推出期間限定「CAFÉ FINE DINING2.0」。

▲繼去年好評不斷，黃琳智（Silence）今年再次與「重本書店」攜手推出期間限定「CAFÉ FINE DINING2.0」。

「重本書店」以設計選書為主，提供咖啡、甜點，並不定期推出各類型的特別企劃。

▲「重本書店」以設計選書為主，提供咖啡、甜點，並不定期推出各類型的特別企劃。

工程師出身的Silence，投身研究一杯手沖咖啡的多重細節，從咖啡豆的烘焙，到手沖咖啡的水溫、淬取手法、器具選擇等，出版了被譽為「手沖咖啡聖經」的《手沖咖啡大全》。

▲工程師出身的Silence，投身研究一杯手沖咖啡的多重細節，從咖啡豆的烘焙，到手沖咖啡的水溫、淬取手法、器具選擇等，出版了被譽為「手沖咖啡聖經」的《手沖咖啡大全》。

2019 年疫情蔓延，重創國內餐飲業，Silence 進一步思考：「當消費者不進咖啡廳，咖啡師還有哪些方式提供專業的手沖咖啡？」他進而開始研發一款能打破「時間」與「空間」限制的手沖精品咖啡，歷時5年專研，他完成了國內第一支瓶裝手沖精品咖啡「微淬」，而微淬除了除了冷飲，也可以透過隔水加熱，重現現手沖咖啡剛出杯的甘醇美味。「CAFÉ DINING 2.0：微淬，零時差的手沖咖啡新體驗」可品飲4支「微淬」精品咖啡搭配餐食，當中也包含台灣產的阿里山青葉咖啡莊園冠軍批次咖啡豆。

「微淬」的獨家手沖淬取技術，能完整淬取一支精品咖啡豆的香氣與甜韻，並以瓶裝完整保存，在冷藏狀態可保存長達30天，常溫未開封也可長達10天。

▲「微淬」的獨家手沖淬取技術，能完整淬取一支精品咖啡豆的香氣與甜韻，並以瓶裝完整保存，在冷藏狀態可保存長達30天，常溫未開封也可長達10天。

「CAFÉ DINING 2.0：微淬，零時差的手沖咖啡新體驗」的專屬Menu以黑底銀字打造，充滿設計感。

▲「CAFÉ DINING 2.0：微淬，零時差的手沖咖啡新體驗」的專屬Menu以黑底銀字打造，充滿設計感。

正式咖啡搭餐前，會先送上一杯日曬「西達摩」微淬迎賓飲，口感如清爽茶湯。

▲正式咖啡搭餐前，會先送上一杯日曬「西達摩」微淬迎賓飲，口感如清爽茶湯。

Silencec會先將微淬注入醒酒器，再一一轉倒入杯中。

▲Silencec會先將微淬注入醒酒器，再一一轉倒入杯中。

主菜「蕭邦」微淬以葡萄乾蜜處理，風味如果香，酸度強烈，搭配「牛肉三明治」中的油脂使風味更為清新。

▲主菜「蕭邦」微淬以葡萄乾蜜處理，風味如果香，酸度強烈，搭配「牛肉三明治」中的油脂使風味更為清新。

甜點的微淬選用阿里山「青葉咖啡莊園」冠軍批次咖啡豆，風味順口乾淨俐落，搭配茉莉風味巧克力令人眼睛一。

▲甜點的微淬選用阿里山「青葉咖啡莊園」冠軍批次咖啡豆，風味順口乾淨俐落，搭配茉莉風味巧克力令人眼睛一。

小點組合將費南雪搭配「西達摩」為底的歐蕾，作為套餐的收尾。

▲小點組合將費南雪搭配「西達摩」為底的歐蕾，作為套餐的收尾。

除此之外，Silence也開設了一系列共4個主題的實體咖啡課程，開啟從品飲咖啡到沖煮咖啡的獨家風味之旅，其中的進階課程，更不藏私揭開絕佳咖啡口感的「微淬」精品咖啡獨門沖煮祕訣，讓咖啡迷能夠更深入手沖咖啡的不同領域一探究竟。

重本書店

  • 地址：台北市中山區南京東路二段138巷9號
  • 電話：02-2517-0787
  • 營業時間：13：00～21：00、週五、六至23：00，週二、三公休。
  • 備註：CAFÉ DINING 2.0活動由即日起至7月29日，790元／套 ，訂位連結為https://reurl.cc/VzO3Nn（需備註CAFÉ DINING 2.0）。

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關鍵字：

鏡週刊, 咖啡, CAFÉ FINE DINING, 重本書店

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