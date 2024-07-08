「%Arabica」台北二號店落腳中山區！官方po工地裝潢照保持神秘

▲%Arabica台北二店落腳中山區 。（圖／翻攝官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

以京都嵐山代表性門店打出文青範的「%Arabica」咖啡廳，在2022年於台北信義區象山登山口開出首間店，近日也在官方粉絲頁宣布二店即將開幕，但一開始標註所有台灣區域，且在徵才網站上資訊也僅說明工作就是目前一店的「台北市信義區」，但據悉該品牌二店將開在「台北市中山區」，屆時想喝咖啡的民眾不用爬上半山腰也能喝到啦。

▲象山登山口的台北一號店。

由京都公司Asiamix所設立的咖啡品牌「％Arabica」，其經營夏威夷咖啡農園與濃縮咖啡機「Slayer Espresso」日本代理。2012年於香港開設了第一間咖啡店，2014年將本店移轉至京都東山，現在在亞洲、中東、歐洲等世界各地都有分店，目前在大陸與香港採用代理授權經營，並開放一般民眾加盟。

而％Arabica進駐台灣首間店，為維持品牌的特殊形象，並未開設在許多國外品牌進駐首選的信義計畫區，而選擇落腳在象山登山口旁巷子的小店，在台第二間店舖近期也進入裝潢階段，並在官方粉絲頁貼出預告，照片中秀出店內一角為台灣舊房的紅磚牆，可見第二間店絕非進駐百貨商場，而是選擇濃厚文化興味的區域。

據悉％Arabica二店落腳台北市中山區，中山區有大稻埕、中山南京赤峰街、雙連寧夏等商業區域，且文藝與傳統氛圍濃厚，擁有獨特的人文特質，比起流行時尚為特色的其他商業區，更適合該品牌風格進駐。