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LE CREUSET出現寶可夢！精靈球餐盤好想把菜吃光光

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▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）

▲LE CREUSET推寶可夢系列。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

法國廚具品牌 LE CREUSET今年夏天將變超可愛！在台推出全新「寶可夢」系列商品，為廚房增添一抹童趣色彩。將深受全球喜愛的寶可夢角色融入經典鑄鐵鍋和瓷器設計中，元素不僅登上鑄鐵鍋，還有精靈球的組合餐盤，小朋友一定馬上把菜吃光光！7／17起陸續在亞洲多個國家和地區同步發售。

▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）

▲寶可夢系列媽咪鐵鍋22公分（閃亮黑）售價11,800元；寶可夢系列琺瑯琴音壺1.6L，售價3,980元。

這次推出的「寶可夢」系列商品包括鑄鐵鍋、琺瑯琴音壺和多款瓷器餐具。其中最引人注目的是以皮卡丘為靈感設計的杏桃黃色萬用窈窕鑄鐵鍋，鍋身印有皮卡丘尾巴圖案，鍋蓋上還有精靈球浮雕裝飾，根本捨不得收到櫃子裡啦！另一款黑色媽咪鐵鍋則在鍋蓋上，描繪了23隻寶可夢和4種不同的球，巧妙結合實用和趣味。

▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）

▲寶可夢系列萬用窈窕鑄鐵鍋杏桃黃，售價9,980元。

除了鑄鐵鍋外，還推出了一系列可愛的餐具，包括一套五入的堆疊馬克杯，每個杯子都印有不同寶可夢的剪影；五入組的圓盤和飯碗，同樣採用不同寶可夢圖案；還有以精靈球和大師球為設計靈感的餐盤組合。

▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）

▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）

▲寶可夢系列精靈球餐盤組（上），售價2,580元；寶可夢系列大師球餐盤組（下），售價2,580元。

LE CREUSET寶可夢系列提供會員於7／10前進行預購。預購僅限 L'Amour 會員在全台百貨櫃點進行，每人限購一件。該系列預計7／17正式在台上市。

為歡慶2024巴黎奧運，寬庭美學KUAN’S LIVING以「活力燦夏」為主題，推出一系列相關的家居精品，包括精緻華麗的寢飾、法式風情的靠墊、巴黎奧運的午安毯，以及活力充沛的居家香氛，讓使用者輕鬆點綴家中慵懶精緻的法式氛圍。

▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）

▲Yves Delorme 凡爾賽宮Royal 法國原裝進口100%有機長纖細綿印花寢飾，雙人四件式售價47,560元

焦點單品包括「Yves Delorme凡爾賽宮印花寢飾」，以18世紀時期畫作為概念，華麗金黃色澤的筆觸，描繪凡爾賽宮舉辦皇室婚禮施放煙火的情境；「IOSIS法國艾菲爾鐵塔靠墊」以刺繡詮釋艾菲爾鐵塔；「KENZO領帶物語靠墊」則以獨特的設計視角，將整個法國地圖呈現在靠墊上。

▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）

▲IOSIS 艾菲爾鐵塔靠墊 45x45cm，售價6,280元；KENZO 領帶物語靠墊45x45cm，售價6,090元。

另外，2024年DR.VRANJES FIRENZE全新空間香氛「橙語椒香Chinotto Pepe」也在台上市，以飲料Chinotto苦橙柑橘風味氣泡水的核心，加入佛手柑、柑橘和橙子清新嗅覺，後味則由香根草和檀香，搭配黑胡椒作結，豐富輕盈，單瓶售價3,180元。

▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）▲LE CREUSET推寶可夢系列，寬庭有法國風。（圖／各業者提供）

▲DR.VRANJES FIRENZE 橙語椒香Chinotto Pepe 250ml，售價3,180元，

關鍵字：

寶可夢, LECREUSET, 廚具, 童趣, 夏季

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