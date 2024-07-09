4種除毛方式優劣全解析！前後保養更是避免壞菌、暗沉關鍵

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

夏天來臨，短裙、短褲、泳裝成為衣櫥主角，肌膚與私密處的除毛也變得重要起來了，想要成為最精緻的海灘男孩或女孩，避開討人厭的肌膚暗沉與毛髮倒生，一定要知道的除毛的方法及保養秘訣。

【4種常見除毛方式】

1. 熱蠟除毛

透過將適當溫度的熱蠟塗在肌膚上，再將毛髮連根拔除，不留黑頭，這種方法可以達到較長時間的除毛效果，但疼痛感強，容易拉扯肌膚使肌膚受傷。

2. 美體刀除毛

利用剃刀或電動剃毛器將皮膚表面的毛髮除去，操作簡單無痛，但持續時間短，毛髮容易再生。

3. 雷射除毛

利用雷射光束穿透皮膚表面，直達毛囊根部，破壞毛囊以達到永久性除毛效果，雖然效果持久，但需要多次治療且費用較高。

4. 除毛膏／霜

透過化學成分溶解毛髮的蛋白質結構，使毛髮在皮膚表面脫落，這種方法操作簡單無痛，但持續時間短，毛髮容易再生，而且化學成分容易使肌膚出現敏感或不適。

【除毛前後保養須知】

不管是物理性或是化學性的除毛，都會對於皮膚造成影響，想要讓除毛的效果更持久，除毛前後的保養可不能少。

1.舒緩敏感問題，加強保濕護理

在除毛前後，都要用溫和的清潔劑清洗皮膚，確保皮膚乾淨無油脂，這有助於避免壞菌攻擊並提高除毛效果，特別是私密肌膚相當敏感脆弱，更是要在洗淨的同時加強保濕。Dr. Barbara Sturm V Wash 私密護理潔膚凝露，嚴選乳酸菌維持pH4.2弱酸環境，還原私密處原生環境，同時保留天然油脂與水分，搭配乳酸菌益生元、維他命B5、玻尿酸，保濕舒緩柔嫩肌膚。

2. 保濕補水、改善暗沉肌膚

適當使用溫和的去角質產品去除老廢物質，可以幫助防止毛囊堵塞和內生毛髮，更能改善肌膚的暗沉。LIP椰子磨砂凝露含有天然環保的高濃度椰子殼粉末，蓖麻油和葵花籽油的組合，能改善除毛後肌膚暗沉和粗糙的困擾，無論是手腳、腋下、屁股蛋，或是私密處都能使用。