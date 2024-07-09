fb ig video ETtoday search mobile

4種除毛方式優劣全解析！前後保養更是避免壞菌、暗沉關鍵

>

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

夏天來臨，短裙、短褲、泳裝成為衣櫥主角，肌膚與私密處的除毛也變得重要起來了，想要成為最精緻的海灘男孩或女孩，避開討人厭的肌膚暗沉與毛髮倒生，一定要知道的除毛的方法及保養秘訣。

除毛。（圖／品牌提供）

【4種常見除毛方式】

1. 熱蠟除毛

透過將適當溫度的熱蠟塗在肌膚上，再將毛髮連根拔除，不留黑頭，這種方法可以達到較長時間的除毛效果，但疼痛感強，容易拉扯肌膚使肌膚受傷。

2. 美體刀除毛

利用剃刀或電動剃毛器將皮膚表面的毛髮除去，操作簡單無痛，但持續時間短，毛髮容易再生。

3. 雷射除毛

利用雷射光束穿透皮膚表面，直達毛囊根部，破壞毛囊以達到永久性除毛效果，雖然效果持久，但需要多次治療且費用較高。

4. 除毛膏／霜

透過化學成分溶解毛髮的蛋白質結構，使毛髮在皮膚表面脫落，這種方法操作簡單無痛，但持續時間短，毛髮容易再生，而且化學成分容易使肌膚出現敏感或不適。

【除毛前後保養須知】

不管是物理性或是化學性的除毛，都會對於皮膚造成影響，想要讓除毛的效果更持久，除毛前後的保養可不能少。

1.舒緩敏感問題，加強保濕護理

除毛。（圖／品牌提供）

在除毛前後，都要用溫和的清潔劑清洗皮膚，確保皮膚乾淨無油脂，這有助於避免壞菌攻擊並提高除毛效果，特別是私密肌膚相當敏感脆弱，更是要在洗淨的同時加強保濕。Dr. Barbara Sturm V Wash 私密護理潔膚凝露，嚴選乳酸菌維持pH4.2弱酸環境，還原私密處原生環境，同時保留天然油脂與水分，搭配乳酸菌益生元、維他命B5、玻尿酸，保濕舒緩柔嫩肌膚。

2. 保濕補水、改善暗沉肌膚

除毛。（圖／品牌提供）

適當使用溫和的去角質產品去除老廢物質，可以幫助防止毛囊堵塞和內生毛髮，更能改善肌膚的暗沉。LIP椰子磨砂凝露含有天然環保的高濃度椰子殼粉末，蓖麻油和葵花籽油的組合，能改善除毛後肌膚暗沉和粗糙的困擾，無論是手腳、腋下、屁股蛋，或是私密處都能使用。

►看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

►最難被算計的三大星座！TOP 1簡直有被害妄想症　不相信人會對自己好

►凡士林3種超外掛用法！去黑頭、當香膏　效果媲美專櫃保養

關鍵字：

除毛, Dr. Barbara Sturm, LIP

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

腳上死皮超厚穿涼鞋不好看？4招讓它恢復嬰兒般細嫩

腳上死皮超厚穿涼鞋不好看？4招讓它恢復嬰兒般細嫩

松山文創充滿藝術風格的寶藏美店巡禮！品香、看展一次滿足

松山文創充滿藝術風格的寶藏美店巡禮！品香、看展一次滿足

夏天女星都背什麼包？奶杏色、丹寧款都是時尚POINT

夏天女星都背什麼包？奶杏色、丹寧款都是時尚POINT

沒上紅毯太可惜！A-Lin、艾怡良壓軸頒獎禮服美炸　知情人都發現竟是撞牌 夏天手腳長小水泡很可能是汗皰疹！5招改善法清潔、乾燥做到位 超甜！金秀賢、金智媛隔空撞牌穿「情侶裝」　粉絲狂呼：拜託原地結婚 孔太太爆動了！時隔5年孔劉回歸時裝周帥炸　網友：44歲比玄彬還抗老 頂級車主的私藏車香！高質感手工染色鴕鳥皮　粉紅、淺灰點點超奢華 日本官夫人做過都好評！頂級銀座護膚直送台灣、經典乳霜核心原液養出嫩臉 總是存不住錢？看看你有沒有「破財稀疏眉」　超簡單2步驟改運發大財

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面