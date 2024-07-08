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安格斯12星座一周運勢7／8～7／14　牡羊容易得罪人、天蠍開出桃花

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

燠熱的仲夏氣候遇上火星進駐，牡羊座這周忌「燥」，工作上對於重複的事情容易不耐煩，而人際之間的話不投機更可能讓你難以忍受，煩燥的情緒不僅讓你容易得罪人，更可能讓感情失和、桃花遠離。因此務必要懂得作好情緒管控，把「船到橋頭自然直」這類雞湯金句反覆在心中唸頌，心情平和了，運勢也自然能得到梳理。

金牛 4.21～5.20

金星、水星合相於金牛座的田宅宮位，也意謂著這周的金牛財庫穩健，不僅能守財，投資運也不弱，而大環境也走向順運，基本上擔憂的事99%都不會發生！不過感情上仍欠缺東風，單身者早把自己準備好了，但緣分還差了一點點，這段時間適合先從人際切入，透過熱絡的社交互動好好暖身，緣分其實也不遠了！

雙子 5.21～6.20

土海合逆直衝事業宮位，為雙子帶來了不少考驗，然而真金不怕火鍊，你可也不是吃素的（笑），這周多了金水合相的吉運，多出沒一些文藝氣息濃厚的環境，例如圖書館、誠品、展覽館等，能為你帶來好運的契機，特別是單身者，有機會在過程中出現巧遇緣分，社交運數更是逆勢翻揚，這段時間規劃出遊將能玩得很盡興喔！

巨蟹 6.21～7.21

巨蟹座這周運勢仍能在土海冥帶來的一片兵荒馬亂中開出紅盤，工作上只要保持平常心表現，就能為你帶來意料外的好評，因此不需要太過畏縮懷疑，有付出就能有對等的回饋。這段時間感情有好有壞，單身者貼心、主動能為你的桃花加分，但有對象者則不適合過於躁進，過度一廂情願或自以為是，都可能讓彼此情感倒退嚕！

獅子 7.22～8.22

獅子這周星空雜沓，充滿了吉星與考驗星的輪番轟炸，只能說這周的命運操之在已憑著樂觀、正向的心態面對挫折，就能扭轉逆勢，但如果得失心太重、對小事太過走心，那麼負能量就會有擴大之勢，特別是感情上要避免怒氣相向、說狠話，其實在金星、水星的帶領下，只要給自己一點時間，就能理解別人的難處，多一點同理心就能為你帶來更多幸運！

處女 8.23～9.22

雖然大環境中各方面運勢都呈現多變動的不穩定狀態，不過處女座會是眾星座中最先進入狀況的人，這周的你根本就是情況判讀王，不但工作中知道怎麼做最有利，人際、感情上也懂得站穩陣腳，結交貴人、益友。想要脫單或是擴大人際的處女座，這周可以把握金水能量，透過朋友互相轉介，遇見正緣。

天秤 9.23～10.22

不知不覺一年過去一半，這周火星走進姻緣宮位，為天秤帶來了小小低壓，向來從容溫順的你容易感到莫名的急躁，特別是原地踏步的感情狀態，或某些難以前進的曖昧等，都可能出現變化，不過對於眼前的衝突也不需要過於恐懼，彼此若能開誠佈公的溝通，有時反而能打破僵局、開創一段新局喔！

天蠍 10.23～11.22

這周對天蠍來說雖然不算一切順風順水，不過感情、人際表現不弱，適合擴大社交版圖，藉著相投的興趣嗜好，能結識許多知音知己，單身者互動熱絡，暑假前期能開出桃花。然而奴僕宮位拉警報，得注意工作上不明朗的職務界定，可能承擔過多不需承擔的責任，又或者疏忽了某些早該完成的工作，需要好好釐清。

射手 11.23～12.21

感情宮中火星的進駐，為射手這周帶來了變動和考驗，即便看似平順的情感關係，也可能帶來始料未及的變化！這周射手座在愛情和人際上都不免遇上一些動盪，雖然開朗的態度能稍稍消減直撲而來的壓力，但某些負面的連鎖影響仍難避免，得倚靠高情商走出來。不過變化也未必是壞事，工作和財運都將傳來捷報值得期待。

摩羯 12.22～1.19

摩羯自入夏以來就默默走入低潮，隨著土海冥逆行，近期沒來由的倦怠會更加明顯，工作上易顯得消極、缺乏行動力，人際則是慵懶又被動不過這周水星移位下，慢慢能得到愈來愈多認同與肯定，自信將一步步的建築起來，別拒絕社交邀約，讓自己走入人群，不但能活絡僵滯的運勢，單身者的存在感也會提升，感情有曙光。

水瓶 1.20～2.18

冥王行逆行影響持續發燒，水瓶座這周仍處在一個沾惹是非的高風險區，人際家庭、感情上都可能在溝通上的失誤而出現一觸即發的爭端，除了管控好自己的快言快語的習性外，凡事也多給人留一點餘地，避免得理不饒人。這段時間單身者有感情萌芽，但有對象者則容易陷入矛盾複雜的關係中，好壞運差異十分明顯。

雙魚 2.19～3.20

本命宮位中充滿了逆行星，這周雙魚依舊處在一個不穩定的情緒潮間帶，雖然能因小事開心，但也容易在感情上多愁善感，單身者一時桃花不開，最好能轉往提升社交互動的機會，避免讓自己落單，陷入孤單的心情中，有對象者相處如同倒吃甘蔗，彼此的默契能在各種生活小事中累積，情人也是你的心靈導師，能為你帶來幸福的靈感。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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