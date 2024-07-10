韓妞超愛「保齡球綁帶鞋」快閃店登場！英倫風雨傘、全新支線也買得到

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

英國品牌Rockfish在Jennie、張員瑛、Lisa的帶貨下，成為了時下熱門的品牌之一，是時髦女孩們到韓國旅遊必訪的店家。5月底Rockfish正式由Fruition引入，於Fruition台北旗艦店中開設期間限定快閃店，讓台灣的粉絲們終於不用再出國跑一趟或是找代購！7月第二波新品登陸Rockfish快閃店，社群上火紅的復古保齡球綁帶鞋，以及英倫風可愛雨傘、全新支線Rockfish Heritance所推出的帽款都一一上架，品項更加豐富齊全、無時差。不過Rockfish快閃店很快的將在7月31日截止，想逛的粉絲們必須把握7月份的時間！

Rockfish快閃店第二波新品登場

復古保齡球綁帶鞋

Rockfish今年春夏推出的新款復古保齡球綁帶鞋，已在韓網社群火紅一陣子，Aespa成員Ningning（寧藝卓）、泫雅、徐玄等女星都在私服中選用，帶起一波熱潮。Rockfish Weatherwear復古保齡球綁帶鞋重新詮釋90年代風格，將保齡球鞋的復古鞋頭製成芭蕾舞鞋的鞋型，並裝上運動風鞋帶，鞋面採用真皮、麂皮、網布多種材質，融合少女與運動感，許多已入手的網友們都分享，這雙鞋款的穿著感受十分舒適、鞋底很軟，是可以行走一整天的鞋！

綁帶運動鞋



比起上一款復古保齡球鞋，這雙鞋款更偏向機能運動風格，只不過同樣透過腳背挖深的鞋型與綁帶設計，營造出女性氣質，搭配上襪子非常可愛！鞋內軟墊由3mm高彈力海綿材質製成，能減少足部疲勞、分散壓力，不只外型時髦，也能夠應付輕度的運度。

Rockfish Weatherwear全新支線Rockfish Heritance

Rockfish Weatherwear全新支線Rockfish Heritance所推出的帽款在本月份進駐快閃店，在帽款的側面都能看見Rockfish Heritance標誌的鉚釘裝飾。草編遮陽帽的後方使用綁帶設計，方便調整之外，也讓蝴蝶結成為了一個可愛的亮點，另外還有適合度假出遊的漁夫帽，以及秋冬最百搭的畫家帽。

英倫風雨傘

受梅雨季、午後熱對流或是颱風的影響，台灣的夏季總是充滿陽光與雨水！隨身攜帶一把輕便折疊傘已是每個人的生活習慣，本次Rockfish引進經典帶柄雨傘、輕便遮陽傘兩種款式，各有不同的格紋配色選項，包括多彩的大小格紋、波點，正面印有Rockfish Weatherwear標誌，並附贈收納袋和可調節式的繫帶，可以讓你斜背、側背，太方便了吧！

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