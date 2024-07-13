今年必學3種幼態腮紅畫法！顯嫩減齡的百搭色　打造最上鏡立體小臉

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

今年彩妝趨勢主打水潤透光，腮紅也不例外，從顏色到畫法都走軟萌路線，不僅顯氣色，還很顯嫩！

2024年必學腮紅畫法

M.A.C今年因應新品腮紅上市，提出三種幼態腮紅畫法。

畫法1. Q嫩純欲眼下腮紅

眼下U字與鼻頭輕刷膨脹色或氛圍色腮紅，打造彷彿害羞紅暈般的少女感純欲氛圍。

畫法2.微醺立體上鏡小臉

使用膨脹色腮紅畫在眼球下方至鼻頭延伸處，做出澎度，再以收縮色輕輕堆疊在顴骨至太陽穴的位置，做出修容陰影，打造最上鏡的立體小臉。

畫法3.氛圍感蝴蝶腮紅

選擇氛圍色腮紅，在蘋果肌、眼下到鼻樑中段大範圍淡淡暈染，氛圍感立即妥妥掌握住。

2024腮紅新品推薦



SUQQU晶采柔艷頰彩

SUQQU在2024年秋妝中全面升級腮紅，推出「晶采柔艷頰彩」七色（六色常態、一色限定）。包裝變成霧面更有質感，內裡配色延續過去的漸層設計，每一塊都兼具收縮色與膨脹色，不過這次漸層變得比較斜角，讓用來提亮的膨脹色面積變得比較大。

這次採用能柔滑暈開的微細粉體，還是Qil-less無油配方，取代傳統配方中含有大量的油散發光澤的妝效，讓質感猶如含有空氣般的柔軟，展現唯美自然的血色感。

而且透過減少了油量，粉與粉之間不會因為油而相互黏著吸附，因此能細緻延展輕易的暈染。低摩擦球狀粉末搭配服貼型板狀粉末的雙重組合，一筆刷染也能呈現高顯色的效果。

#01淡音AWAOTO

賦予潔淨感的純淨印象，營造柔和氛圍的粉紅色調頰彩與打亮色。能刷染出濃與淡的粉紅色澤，表現同色系的漸層感，非常適合日常的使用。

#02陽照HARUTERASHI

乳白橙色調的頰彩搭配帶有黃感的溫和裸色調打亮色，展現柔和氣息的同時散發出活力的健康感。

#03夕波YUUNAMI

入門首選色！不退流行的經典基本款、日常皆能使用的粉紅色調Ｘ淡裸色調，能搭配任何膚色與任何妝容，色澤能自然融於表情的色彩。

#04恋流KOINAGARE

在日本最受歡迎的顏色。透出淡柔的嬰兒粉紅色系和莓果紅色系的雙色頰彩處方，賦予雙頰增添華美的韻味。

#05想紅OMOIKURENAI

襯托骨骼之美、表現立體感的粉紅色系和棕色系的雙色頰彩處方，混合2種顏色或各個色彩的層次疊擦，皆能享受色澤的變化之美。

#06透重SUKEKASANE

越是層層的疊擦，越能表現色澤的透明感和淡淡血色感的薰衣草紫色調，讓整體的妝容更添夢幻柔美的印象。

限定色#101羽風UFUU

透出淡雅柔和的乳白裸色調頰彩，搭配高清透感的藍色系打亮色，細緻發色展現當季潮流感的自然妝容。

Dior迪奧超完美雙色頰彩盤



迪奧第一款結合霧面與高光妝效的雙色頰彩盤，創新粉體添加凝露，使質地更加柔軟滑順，細緻的珍珠光澤能完美融入肌膚，宛如第二層肌膚般輕盈舒適，一盤即可打造絕佳好氣色。

霧面粉體蘊含純淨色彩粒子，輕輕一刷即飽和顯色，營造出彷彿肌膚由內而外透出的紅潤好氣色；高光粉體則添加立體珠光粒子，能完美折射光線，使輪廓更顯立體，煥發耀眼妝容。

此次共推出4款色選

#100 DIORISSIMO：可可棕／象牙金。

#257 DIORIVIERA玫瑰粉／香檳金。

#287 DIORAMOUR：櫻花粉／月光粉。

#457 DIORETTE：珊瑚粉／落日金。

M.A.C超漾光持色奶凍腮紅新色



如奶凍一般軟Q的獨特質地，保留霜狀腮紅的保濕服貼，更結合粉狀腮紅好暈染不結塊的優點，不會有下手過重或色塊感的問題。

超漾光持色奶凍腮紅還具有獨家持色粉末科技，持妝力更久，加上富含維他命E、荷荷芭油、葡萄籽油等養膚成分，絲滑保濕更服貼。輕輕一抹便可打造有如肌膚自然透出的健康光暈，只要用指腹就能上出完美暈染的腮紅。

2024年除了經典色6色，更加入了讓輪廓立體度更臻完美的5款新色，包括日雜感拉滿的暖杏仁色#GINGER LUCK奶油杏子奶凍、立體小臉收縮陰影色#TRUE HARMONY榛果奶凍、烏梅奶凍#PLUSH PEPPER酷甜血色莓果感、黃皮血色天菜#PINCH OF MARRAKESH焦糖肉桂奶凍、高級玫瑰色調#BIG DIVA ENERGY甜酒奶凍。

Giorgio Armani輕透亮絲光漂染腮紅露



靈感來自高訂絲質布料的輕透亮絲光漂染腮紅露，特殊水感漂染科技讓質地鮮明如水，卻能畫出絲光輕紗質地，輕鬆堆疊想要的色彩濃淡。絨毛氣墊漂染刷頭模擬指尖設計，精準釋色，完美漂染，把上妝變成水彩畫作隨性暈染就很美。

輕透亮絲光漂染腮紅露一共有6色，其中膨脹色有兩色：#50.5玫絨蜜桃是最襯亞洲人膚色的杏色超顯嫩、#53春櫻緋粉為夢幻粉紅色更顯幼態。

收縮色兩色：#41微醺紅梅不經意的紅暈好勾心、#65酒釀莓果打造V臉又展現御姐的颯氣。

氛圍色兩色：#31日落珊瑚打造陽光下閃耀的健康光暈、玫瑰色調#62茶花柔粉百搭不挑膚。

heme特調腮紅新色



heme「特調腮紅」廣受好評。粉體經多道研磨工法製成，粉質細膩綿柔，如絲綢般滑順，暈染度大幅提升，能完美貼合肌膚，創造出零粉感原生腮紅。

2024年夏天再推全新兩色，延伸自輕柔明亮的粉紫色系，可校正膚色、修飾暗沉，打造白裡透紅的好氣色。

#07：淡雅高級的薰衣草色，輕刷去黃，紫色調與亞洲肌膚自然融合，展現健康紅嫩感。

#08：為淺粉色調，膨脹色系提亮膚色，增加臉部立體度，打造白皙膨潤肌。

可先將08 Puff Pink大範圍使用於臉部中央，提亮整體膚色，後續疊加07 Dusty Lavender，展現乾淨清透血色感，元氣滿分。

NARS炫色腮紅全新升級



FRANÇOIS NARS先生自1999年推出#ORGASM高潮腮紅，就在彩妝界造成極大轟動，沒有任何顏色能夠取代宛如高潮般的自然紅暈也讓#ORGASM高潮成為品牌經典標誌色；經過25年不斷對於色彩的探索，NARS炫色腮紅全新升級。

擺脫過往外殼，炫色腮紅首次推出可替換蕊芯，可隨時換上喜歡色彩點綴雙頰。

獨特的純色顯彩技術Pure Pigment Blend，將帶有天然、礦物、珠光、極細緻四種不同類型的顏料創新加以混合，使色彩更加顯色，宛如真實臉紅呈現的色澤，不僅完美持色，也不和底妝打架。

這次升級也帶來全新8色，讓系列擴增至20色，新色中最值得注意的包括：

#775 ORGASM RUSH：帶微光的蜜桃玫瑰色，強烈色彩帶著直達高潮的渴望。

#778 ORGASM EDGE：霧面的蜜桃粉色，宛如遊走在羞澀的高潮邊緣。

#923 OBSESSION、#992 FORBIDDEN、則以迷人的蜜桃珊瑚橘色由淺至深，帶棕色調的收縮色，完美修飾臉型，視覺上更減齡。

其餘新色還有#902、#950、#951、#952。

A.M Fairyland怦怦小臉盤



怦怦小臉盤分為左右兩格，組成一個大愛心，十分可愛。

不僅設計討喜，實際使用上，右邊為最熱門的膨脹色，能讓臉部平滑飽滿而左邊較深色格則為氛圍收縮色，能讓臉型顯現外擴的顴骨弧度收縮，不需要過多修容就能讓小臉效果更加顯著。

怦怦小臉盤一共推出三色，分別為：

01粉粉害羞：白裡透紅好氣色。

02蜜蜜初戀：不挑膚入門必備。

03裸裸告白：淚溝法令紋首選。

innisfree妝自然圓形腮紅



妝自然圓形腮紅採用雪紡般細緻輕盈的粉體，可輕柔撫平毛孔、為肌膚呈現柔焦效果，層層疊加暈染也能完美服貼肌膚、不易結塊，創造出日常好感顏。

全系列共有三個色號，包括冷色調推薦色#01寶寶粉、暖色調推薦色#02烤奶杏、百搭活力的#03珊瑚橘。除了單擦，使用兩種以上色號混合疊擦，還能變化出完美漸層組合。

2aN摩登雙色腮紅



韓國彩妝品牌2aN 2024年大勢登台，首波商品中就有腮紅。

八款雙色腮紅，從冷色、裸色到暖色調符合各種膚色與妝感需求；極細緻研磨粉體，雪溶般的綿密質地，一拍滑順融膚。超微珠光雙色校正因子立即校正膚色、完美自動掌握微透妝感而不過度顯色，並在完妝的同時360度肌膚透過不同光線呈現出由內而外的原生嫩透光澤。

而其中，品牌大使Red Velvet的Irene最推薦的就是「#02愛，玫瑰」棉花糖般柔霧玫瑰粉，完美貼合肌膚色澤一拍透出由裡而外散粉嫩原生好氣色。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 必學「粉底棒」用法，一筆完成立體感十足的骨相底妝！口碑產品推薦一次看

● 七夕禮物推薦！限定唇膏、愛心腮紅、馬卡龍美妝蛋…讓情人節過得漂亮又甜蜜