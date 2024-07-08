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腮紅回來了！日本彩妝師教妳最時髦用法：刷的位置、多元技巧一次攻略

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記者李薇／台北報導　圖／inohanachihiro IG、g.fir IG、品牌提供

很多人都說時尚是一種循環，彩妝身為時尚風潮的一環，也是隨著不同的年代、有不同的流行；在唇彩大勢的風頭下，頰彩的勢力在2024年漸漸升溫，甚至成為越來越重要的視覺焦點，SUQQU專業彩妝師大林加壽美就分享今年頰彩的趨勢，以及各種選色、使用的技巧，滿滿實用細節立刻掌握最新流行。

頰彩。（圖／品牌提供）

【日系頰彩趨勢】

Tips 1：眼下三角精選領域

比起過去喜歡刷在顴骨的區域，2024年的頰彩更集中，主要是在眼下的三角區域，更高、更向五官內部集中的感覺，可以讓整個人臉部有向上提拉的視覺，會更顯年輕、縮短面中區域，打造出偏圓潤澎彈感的臉部肌膚，幼態氛圍更強烈。

Tips 2：腮紅範圍更廣

除了集中在眼下，更多元的玩法是可以刷得範圍更廣，像是到太陽穴、眼尾的位置，或是向鼻樑發展，都是很時髦的元素，淡淡的有點紅潤感即可，不用過度強烈或是沉重的色調，就會很有戀愛迷濛感。

Tips 3：頰彩也能當蜜粉

不只是打造雙頰的紅潤，大林加壽美更推薦可以把頰彩作為蜜粉使用，像是帶有奶油色、淺粉色、淺紫色的單品，甚至可以使用蜜粉刷，大面積的掃上全臉，薄薄一層甚至可以達到定妝或是提亮的效果，絕對不要小看腮紅的多功能。

Tips 4：疊加漸層更時髦

以往通常都是單色頰彩直接刷上臉，但是，想要更注重細節質感的話，可以使用一深一淺兩種顏色做為搭配，淺色大面積範圍使用，深色在中心局部加強，當然也可以兩種顏色結合混刷上臉，也可以創造出不同色調與氛圍的妝容效果。

頰彩。（圖／品牌提供）

【頰彩NG手法】

NG 1：過度大量集中

頰彩最美的妝容呈現，就是自然過度融入肌膚的效果，想要掌握今年的趨勢，在用刷具沾取腮紅的時候，絕對要「少量多次」，不是一次取很多就直接上臉，這樣非常容易變成一坨色塊，而不是暈染過度的漸層，要特別小心。

NG 2：刷具不適合

因為今年的頰彩趨勢範圍更大更廣，比起使用腮紅刷，大林加壽美更推薦，使用「蜜粉刷」來製造腮紅，配合上述的少量多次技巧，失手度可以降得更低，不會變成一塊突兀的紅潤，甚至拿來定妝、補妝全臉都非常方便實用。

NG 3：選錯色系

臉部肌膚不穩定的人常常有泛紅困擾，或是健康膚色的人總是很難選出好看的腮紅色，大林加壽美就建議， 怕腮紅變泛紅的人，可以選擇粉色或是金橘調的頰彩，健康膚色則推薦， 顏色淡雅帶有些微珠光的款式，讓肌膚散發自然透明感。

【推薦單品】

＃SUQQU 晶采柔艷頰彩，售價2200元

頰彩。（圖／品牌提供）

「牽動感性的色彩」以極緻溫柔內斂的日式美學「Miyabi－雅」為靈感，晶采柔艷頰彩全面更新，將焦點回歸到粉的本質，超強的無油配方可以暈染出更極致輕薄的色彩，同時顯色度也大為提升，創造出非常貼膚的妝容效果，細膩珠光更讓肌膚在光線下展露出絕美的透明光澤，更顯露出夢幻層次。

＃迪奧 超完美雙色頰彩盤，售價2100元

頰彩。（圖／品牌提供）

全球彩妝創意形象總監Peter Philips設計的全新雙色頰彩盤，可以說是融合了修容與頰彩的多功能單品，質地柔滑的霧面粉體，蘊含純淨色彩粒子輕輕一刷即飽和顯色，更是將品牌經典藤格紋與CD LOGO壓上粉體，展現出精緻時髦的彩盤，每一次使用都展現超凡品味。

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