高雄夢時代、統一時代百貨「單一特賣」　Timberland用711元帶回家

▲高雄夢時代、統一時代百貨同推優惠。（圖／記者張雅雲攝、各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著暑假到來，各大百貨公司紛紛推出夏日促銷活動，吸引消費者目光。其中高雄夢時代和台北統一時代百貨因應集團同慶，分別推出「夏日假期」和「涼夏購物節」活動，推出消費滿3,000元送300元滿額回饋，還有711元專區，保溫杯、鍋具、銀飾配件通通有，單品不到千元就能買回家。

高雄夢時代從7／10至7／16舉行「夏日假期」活動，與7-ELEVEN第7000家門市開幕同慶。活動期間消費者在指定櫃位當日消費滿3,000元，可獲得300元抵用券。使用icash Pay或icash2.0消費還能享有額外優惠，最高回饋率可達23%。另夢時代地下一樓美食街正舉辦「日本夏日祭典」，匯集近20家日系美食和遊戲攤位，讓人彷彿置身日本夏日祭典中，另為慶祝OPEN將19歲生日，也推出摩天輪優惠活動。

▲統一時代台北店Timberland男款全拉鍊式抗紫外線外套，原價3,600元，結帳現折711元，限量10件；TIGER虎牌彈蓋型保溫保冷杯 360ml MKA-K036，原價1,650元個，特價711元個，有限量。

統一時代百貨台北店則推出「涼夏購物節」，活動時間從7／10持續到7／21，特定商品消費滿3,000元送300元抵用券，使用icash Pay或icash2.0消費可享有最高21%回饋。而統一時代百貨台北店則於7／17至7／26舉辦「台南府城展」，匯集21家台南知名美食和伴手禮品牌，如「日安良食台南府城鳳凰卷」和「問辣椒」等，讓北部民眾也能品嚐到道地的台南美食。

▲統一時代台北店Tefal法國特福爵士系列不沾小炒鍋28cm再贈不沾鍋新手鏟，原價,660元，特價711元，限量20組。

除了消費滿額回饋，兩家百貨另推特別優惠活動。夢時代推出多款711元限定商品，包括Lucy's 925純銀星粹項鍊、Cross凱勒系列原子筆和虎牌輕量保溫保冷杯等。統一時代百貨台北店則有近30款限定優惠商品，如TIGER虎牌保溫保冷杯、Tefal法國特福不沾小炒鍋等，同樣以單品項711元特價銷售。