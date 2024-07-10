RICHARD MILLE攜手奧運奪牌選手精益求精　輕量、抗衝擊錶款助攻創佳績

▲牙買加短跑運動員Shelly-Ann Fraser-Pryce是8面奧運獎牌得主。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

2024巴黎奧運將於7月26日登場，全世界都關注各國運動員在場上的精采表現，與瑞士名錶RICHARD MILLE攜手多年的牙買加短跑名將Shelly-Ann Fraser-Pryce、美國擊劍好手Miles Chamley-Watson、卡達跳高選手Mutaz Essa Barshim與德國馬術運動員Jessica von Bredow-Werndl，正是奧運殿堂上的佼佼者，他們與品牌Beyond Success超越成功極限的精神不謀而合，克服萬難奪得奧運獎牌，宛如RICHARD MILLE製錶歷程，精益求精、永不懈怠。





▲Shelly-Ann Fraser-Pryce佩戴RICHARD MILLE RM 07-04 自動上鍊運動腕錶鮭魚粉色款。

牙買加之光Shelly-Ann Fraser-Pryce

37歲牙買加短跑名將Shelly-Ann Fraser-Pryce成⻑於郊外貧困區沃特豪斯（Waterhouse），母親為讓她接受更好的教育，讓她進入融合多元文化且充滿藝術氣息的城市京士頓（Kinston）最好的學校學習，她最初害怕出身良好的同學異樣眼光，但她將偏見轉化成激勵自己的力量，在小學舉辦的一場短跑比賽中打赤腳奪冠，開啟了她輝煌的短跑生涯。

身材嬌小的Shelly-Ann Fraser-Pryce因爆發性的起跑，被暱稱為「袖珍火箭」，她是唯一一位連續四屆奧運奪牌並五次問鼎世界冠軍的100公尺短跑運動員，也是加勒比海地區的第一位女性100公尺短跑世界冠軍，她以實力與努力向世界證明年齡數字對她而言沒有意義，無法阻礙她對夢想的追求，RICHARD MILLE輕量設計的RM 07-04自動上鍊運動腕錶伴她毫無後顧之憂加速衝刺。她同時也關注公益，成立「袖珍火箭基金會」，旨在幫助處於人生關鍵時刻、面臨重大抉擇和困難的學生運動員，為他們提供生活或是職業發展方面的支持和幫助。





▲美國擊劍選手Miles Chamley-Watson於2016年奧運奪男子花劍團體銅牌。

優雅擊劍手Miles Chamley-Watson

34歲的美國擊劍運動員Miles Chamley-Watson，戴著RICHARD MILLE RM 67-01超薄自動上鍊白金鑲鑽腕錶、舞動手中的劍時，每一步出擊精準到位、每一項動作靈巧優雅，都展現他的沉著、從容與智慧，他的擊劍風格被譽為宛若一場現代芭蕾的演繹。

Miles Chamley-Watson是2016年奧運男子花劍團體銅牌得主，他表示擊劍對他而言是一種紀律，也是一種精神喊話，他藉由每一場比賽自我提升、觸及新境，且視為鐫刻傳奇的契機，他揭示擊劍最深層的內涵，實際上已超越運動範疇，而是一門身心雙修的藝術了。





▲Miles Chamley-Watson戴RICHARD MILLE RM 67-01超薄自動上鍊腕錶白金鑲鑽款。

騰空乘夢想Mutaz Essa Barshim

奪下2021年男子跳高金牌、已累積三面奧運獎牌的卡達32歲跳高運動員Mutaz Essa Barshim，在年幼時便對飛躍懷抱無盡熱忱，他在父親Essa Mohamed Barshim的全力支持下，於沙漠的烈日下進行訓練，為他奠定良好的基石。





▲卡達跳高運動員Mutaz Essa Barshim曾奪得3面奧運獎牌。

Mutaz Essa Barshim是田徑界公認的現代魅力典範，他每一回跳躍的優雅姿態、運動場上的風度，都是迷人魅力之所在，他在上屆奧運奪下金牌時，手腕上戴的正是RICHARD MILLE RM 67-02 超薄自動上鍊運動腕錶，輕量又抗震的設計伴他飛躍，再次寫下勝利新頁。





▲Mutaz Essa Barshim備戰練習時戴著RICHARD MILLE RM 67-02 超薄自動上鍊運動腕錶。

馬術雙料冠軍Jessica von Bredow-Werndl

38歲德國馬術盛裝舞步騎手Jessica von Bredow-Werndl是2021年奧運團體盛裝舞步賽特別大獎賽金牌及個人盛裝舞步賽自由演繹大獎賽的雙金得主，她深受法國作家聖修伯里在《小王子》的啟發，認為「真正重要的東西，只用眼是看不到的，得用心去感受」，與她的愛駒Dalera培養出絕佳默契，雙方宛如編製出一場又一場的心靈契合的舞蹈，在馬術競技場上熠熠生輝。





▲德國馬術選手Jessica von Bredow-Werndl於2021年奧運獲得團體盛裝舞步賽特別大獎賽金牌與個人盛裝舞步賽自由演繹大獎賽金牌。

Jessica von Bredow-Werndl所戴的RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕錶TZP 黑色陶瓷款，與她帥氣的馬術裝完美搭配外，符合人體工學的設計讓她能自在馳騁創造佳績。

RICHARD MILLE錶款精準計時、符合人體工學的設計，猶如運動員的第二層皮膚，也具絕佳抗衝擊與耐用性，成為頂尖運動員的品牌之友們最佳選擇。







▲Jessica von Bredow-Werndl佩戴RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕錶TZP 黑色陶瓷款。