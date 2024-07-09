fb ig video ETtoday search mobile

拼命抹精華頭髮卻依舊稀疏？你可能有「後疫情頭皮當代病」

>

記者李薇／台北報導　圖／for_everyoung10 IG、yeh.shaa_ IG、品牌提供

落髮是很多民眾注意以及關心的議題，相較於過去，越來越熱的溫度、充滿髒污的空氣，各種時尚造型的刺激抑或是繁忙生活的壓力，每一項都讓髮絲的生長變得比以前困難，甚至有9成的人都認為自己可能有「後疫情頭皮當代病」常常有髮絲、頭皮困擾，健髮植髮醫師陳詠婷就從多面向分析，怎麼改變、調整，讓髮絲重新豐盈健康。

圖／for_everyoung10 IG、yeh.shaa_ IG、品牌提供

・頭皮老化可以如何判斷？

1.觀察髮絲：變少、變細、光澤度降低、白髮
2.觀察頭皮：按壓起來變得比較沒有彈性，硬硬的，容易感覺頭皮緊，太陽曝曬而有斑點。

・壓力造成的常見落髮類型：

1.休止期落髮：心理壓力、身體健康、服用藥物
2.脂漏性皮膚炎：體質、菌落不平衡、免疫功能差
3.圓凸：壓力

圖／for_everyoung10 IG、yeh.shaa_ IG、品牌提供

・已經注重頭皮保養，卻成效不彰：

1. 髮量問題成因複雜，生活習慣同時影響老化：很多人開始有落髮問題之後，都會進行各種養護，但是常常卻看不到成效，建議可以尋找醫師評估具體成因，才能全面調整。

2.只「養」不護， 頭皮油脂菌叢仍然無法平衡：面對高溫壓力，頭皮已經面臨最差的狀態，即使補充再多的營養，其實也很難真正吸收，並且發揮作用。

3.合成抗菌劑長期使用效果不如預期：治療時必須小心評估，往往需要有多種抗菌選擇交替使用。

・綜合性的養護重點：

養髮的重點不在養，而是養護都必須雙管齊下，因為頭皮面對高溫悶熱的氣候，染燙造型的化學或是物理刺激，單純給予營養已經不夠，保護也是非常重要的關鍵，才能讓髮絲重現豐盈。

【推薦單品】

＃綠藤生機 追根究柢養髮精華，100ml、售價1680元

圖／for_everyoung10 IG、yeh.shaa_ IG、品牌提供

採用100%天然來源配方，運用瑞士羅勒毛狀根萃取、北美楓樹皮萃取，可以幫助頭皮注入營養能量，提供所需的養分，同時幫助加強防禦力，避免壞菌的滋生與破壞，水狀質地超清爽好吸收，洗完頭、擦乾頭髮就可以直接使用。

＃ilāpothecary英草社 No.52澄靜白千層淨髮浴，200ml、售價1680元

圖／for_everyoung10 IG、yeh.shaa_ IG、品牌提供

一看到白千層，就讓人想起其精油對於抗菌的效果特別顯著，在肌膚上更有很好的調理粉刺、油脂效果，英草社這次就運用天然成分，透過薄荷的沁涼與白千層油達到平衡潔淨的效果，同時運用蘆薈加強保濕舒緩，薰衣草香氣更是能讓人在洗沐的時候，放鬆心情，當然有助於髮絲的健康。

＃艾瑪絲 森系列強健豐盈洗髮精，400ml、售價580元

圖／for_everyoung10 IG、yeh.shaa_ IG、品牌提供

同樣關注髮型困擾的艾瑪絲針對不同的頭皮屬性與需求，一次推出6種不同的森系列洗髮精，專為細軟脆弱髮所設計的豐盈配方，能夠深入細節洗淨固態油脂，搭配鋸棕櫚酊調理皮脂分泌、松油醇維持頭皮健康活力，強健髮根豐盈有感。

►看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

►最難被算計的三大星座！TOP 1簡直有被害妄想症　不相信人會對自己好

►凡士林3種超外掛用法！去黑頭、當香膏　效果媲美專櫃保養

關鍵字：

綠藤生機, ilāpothecary, 英草社, 艾瑪絲, 頭髮, 洗髮, 精華, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

腳上死皮超厚穿涼鞋不好看？4招讓它恢復嬰兒般細嫩

腳上死皮超厚穿涼鞋不好看？4招讓它恢復嬰兒般細嫩

松山文創充滿藝術風格的寶藏美店巡禮！品香、看展一次滿足

松山文創充滿藝術風格的寶藏美店巡禮！品香、看展一次滿足

夏天女星都背什麼包？奶杏色、丹寧款都是時尚POINT

夏天女星都背什麼包？奶杏色、丹寧款都是時尚POINT

沒上紅毯太可惜！A-Lin、艾怡良壓軸頒獎禮服美炸　知情人都發現竟是撞牌 夏天手腳長小水泡很可能是汗皰疹！5招改善法清潔、乾燥做到位 超甜！金秀賢、金智媛隔空撞牌穿「情侶裝」　粉絲狂呼：拜託原地結婚 孔太太爆動了！時隔5年孔劉回歸時裝周帥炸　網友：44歲比玄彬還抗老 頂級車主的私藏車香！高質感手工染色鴕鳥皮　粉紅、淺灰點點超奢華 日本官夫人做過都好評！頂級銀座護膚直送台灣、經典乳霜核心原液養出嫩臉 總是存不住錢？看看你有沒有「破財稀疏眉」　超簡單2步驟改運發大財

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面