拼命抹精華頭髮卻依舊稀疏？你可能有「後疫情頭皮當代病」

記者李薇／台北報導 圖／for_everyoung10 IG、yeh.shaa_ IG、品牌提供

落髮是很多民眾注意以及關心的議題，相較於過去，越來越熱的溫度、充滿髒污的空氣，各種時尚造型的刺激抑或是繁忙生活的壓力，每一項都讓髮絲的生長變得比以前困難，甚至有9成的人都認為自己可能有「後疫情頭皮當代病」常常有髮絲、頭皮困擾，健髮植髮醫師陳詠婷就從多面向分析，怎麼改變、調整，讓髮絲重新豐盈健康。

・頭皮老化可以如何判斷？

1.觀察髮絲：變少、變細、光澤度降低、白髮

2.觀察頭皮：按壓起來變得比較沒有彈性，硬硬的，容易感覺頭皮緊，太陽曝曬而有斑點。

・壓力造成的常見落髮類型：

1.休止期落髮：心理壓力、身體健康、服用藥物

2.脂漏性皮膚炎：體質、菌落不平衡、免疫功能差

3.圓凸：壓力

・已經注重頭皮保養，卻成效不彰：

1. 髮量問題成因複雜，生活習慣同時影響老化：很多人開始有落髮問題之後，都會進行各種養護，但是常常卻看不到成效，建議可以尋找醫師評估具體成因，才能全面調整。

2.只「養」不護， 頭皮油脂菌叢仍然無法平衡：面對高溫壓力，頭皮已經面臨最差的狀態，即使補充再多的營養，其實也很難真正吸收，並且發揮作用。

3.合成抗菌劑長期使用效果不如預期：治療時必須小心評估，往往需要有多種抗菌選擇交替使用。

・綜合性的養護重點：

養髮的重點不在養，而是養護都必須雙管齊下，因為頭皮面對高溫悶熱的氣候，染燙造型的化學或是物理刺激，單純給予營養已經不夠，保護也是非常重要的關鍵，才能讓髮絲重現豐盈。

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