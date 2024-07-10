試開箱／嫩到手紋都沒了、也完全不卡色！超強寶寶色唇膏誰擦誰可愛

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供

2024年水光感的唇彩非常受到歡迎，光澤度雖然是最關鍵的重點，但其實仔細細分仍然有不少品類或是妝效，比起過去水光唇講求比較顯色型態的單品，今年「護唇」滋潤的淡雅紅潤才是精髓，以下這些更是擁有直接潮翻的單品，隨便擦都好顯嫩。

＃YSL 情挑誘光潤唇膏，售價1580元

情挑誘光唇膏一直都是YSL超熱門又經典的系列，雖然都是水潤光感的妝效，但這次推出的潤唇膏卻大大提升了養護的精華成分，擁有85%保養精粹百香果精油，將飽和度降低，自然潤透的6個顏色不僅不挑膚色、任何新手老手都可以簡單上手，更重點的是修飾唇紋效果超級好，真的想要顯老都很難！

＃BOBBI BROWN 晶鑽桂馥修護潤唇精華，售價1400元

懂的人都知道BOBBI BROWN的晶鑽桂馥系列向來講求奢華養護，這次全面擴大其家族成員，一次推出10色潤唇精華，一瓶直接把護唇全面做到位，添加酪梨、荷荷巴油、橄欖油、冷壓乳木果油等，質地潤而不油，豐潤雙唇同時製造完美氣色，連韓星宋江都難敵魅力，親自上唇演繹。

＃ARMANI BEAUTY 訂製奢光潤唇蜜，售價1500元

顛覆妳對「唇蜜」黏膩的想像，最擅長將女性時髦優雅展現淋漓盡致的ARMANI BEAUTY又再度從秀場上找到前衛元素，全新推出訂製奢光潤唇蜜，絲滑的水潤質地真的如同果凍一樣順滑，完全不黏稠、積白線的質地，用過即愛上，晶透溫柔的色彩，更是它高明的地方，一抹立刻展現飽滿Q彈。