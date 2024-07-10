王陽明自曝配件多到被老婆蔡詩芸笑！帥揹小CK環保皮革包挺永續時尚

▲王陽明揹上環保PU皮革製成的秋季新包款，力挺永續時尚概念。

記者張毓容／台北報導 圖／記者湯興漢攝、品牌提供

素有「小CK」之稱的新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH和集團姐妹牌PEDRO，每年都會推出將環保概念融入產品設計中的鞋包系列，今年共同舉辦秋季新品上市暨環保創意工作坊啟動活動，更特別請來一向很致力於海洋保護的男神王陽明共襄盛舉，他除了搶先穿上由環保材質製成的秋季新品，展現環保也能很時尚的一面，他也自曝因為重視搭配，自己的配件不比女生少，甚至被老婆蔡詩芸笑「為什麼這麼多」。

王陽明以一套休閒簡約的米色西裝內搭素面白T帥氣現身，腳踩永續系列 rePEDRO 織物運動鞋，再揹上同系列再生皮革肩背包，輕便之餘又不失時尚造型感。他表示很喜歡這身造型，很有夏天感，他也分享，自己挑鞋款時最重視設計，他笑說「如果不好看，it’s no good！」當然材質也很重要，尤其現在有很多的環保材質也很流行，像是他腳上這雙就是使用環保材料製成，展現自我風格的同時還能環保愛地球。

向來被視為時尚型男代表的他，配件多到跟女生有得拼，他笑說「我覺得很多人說不定都會覺得我很『女生』，如果你看我的衣櫥，會看到非常多的東西，從包包、帽子、太陽眼鏡、鞋子、手錶到飾品配件」，更自曝連太太蔡詩芸都會笑他，「我老婆都會說『why do you have so much stuff？』」他也解釋，當看到一個喜歡的單品，雖然不至於包色，但他會挑選多種不同的顏色和款式，這樣在搭配造型時有更多的彈性。

除了有著時尚外型，熱愛海洋出名的他，一直也很關注海洋保育、環境永續等議題，他分享做環保可以從省電、省水等生活方面來開始是最簡單，包含減少使用一次性塑膠製品等，但最重要的還是「你自己想要去做，我覺得就是要下定決心，因為人天性是很懶的，所以要讓自己多意識、多注意一些」。像他自己每天最基本的就是會做好垃圾分類和回收再利用，也會在日常生活中給小孩機會教育，教導小孩不要亂丟垃圾、環保觀念等。

CHARLES & KEITH和 PEDRO秉持社會和環境責任來推動目標的實現，這次將環保概念融入秋季新品系列，更聯手以垃圾為材料，打造循環經濟的「垃圾廚坊」舉辦環保創意工作坊，將廢棄塑料回收再造成無線充電盤，將永續概念落實於實際行動。CHARLES & KEITH在實施永續商品策略上，逐年增加可持續性材料使用的比重，也將此概念貫穿秋季新品系列，推出多款色彩柔和、設計簡約的環保PU皮革包款鞋履，包含王陽明揹上身的Adelie 信封斜背包，還有運用環保聚酯纖維製成的婚禮跟鞋系列等。

同集團的高端品牌PEDRO，每年皆會推出環境友善材質製成的rePEDRO系列，本次rePEDRO系列取樣自然界中性色彩的灌木沙色為主色調，並融入多層次的針織紋路，打造再生皮革托特包、肩背包以及運動鞋。今年更與高端家飾品牌Commune跨界聯名，將沙發製程產生的皮革餘料再製成限量聯名Aviate手提包。









▲2024 Miu Miu Upcycled 系列。（圖／品牌提供）

奪得2024年第一季全球最熱門時尚品牌寶座的Miu Miu，並未停下熱賣腳步，最新發表品牌第五個 Miu Miu Upcycled 系列，再度聚焦牛仔風格，貫徹舊衣改造的魅力，打造出低腰短褲、圍巾上衣等強勢流行單品，準備洗版社群。Miu Miu Upcycled系列於2020年首度推出，旨在頌揚復古時尚的珍貴性並鼓勵循環設計的實踐， 由全球領域內的專家精心蒐羅舊服飾，隨後於接縫處進行拆解，解構千禧世代的舊衣物並注入新設計靈感，真正落實永續時尚責任。

本次第五度的Upcycled系列依舊以牛仔風格為核心發想，醒目的白色縫線添加天然麂皮飾邊，整體輪廓經重新改造，牛仔褲演變為Miu Miu近年來頗受歡迎的寬鬆低腰款式，品牌辨識度滿滿。並且透過圍巾式上衣、束腰外套與迷你短褲強勢組合，盡顯時髦的短版風格，貫徹Miu Miu學院風經典剪裁。而細節處則會發現，原有的鈕扣被小心翼翼拆卸，鐫刻Miu Miu品牌標誌後再縫回原有位置，增添新舊交織的絕妙魅力。