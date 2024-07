王陽明自曝配件多到被老婆蔡詩芸笑！帥揹小CK環保皮革包挺永續時尚

▲王陽明揹上環保PU皮革製成的秋季新包款,力挺永續時尚概念。

記者張毓容/台北報導 圖/記者湯興漢攝、品牌提供

素有「小CK」之稱的新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH和集團姐妹牌PEDRO,每年都會推出將環保概念融入產品設計中的鞋包系列,今年共同舉辦秋季新品上市暨環保創意工作坊啟動活動,更特別請來一向很致力於海洋保護的男神王陽明共襄盛舉,他除了搶先穿上由環保材質製成的秋季新品,展現環保也能很時尚的一面,他也自曝因為重視搭配,自己的配件不比女生少,甚至被老婆蔡詩芸笑「為什麼這麼多」。

王陽明以一套休閒簡約的米色西裝內搭素面白T帥氣現身,腳踩永續系列 rePEDRO 織物運動鞋,再揹上同系列再生皮革肩背包,輕便之餘又不失時尚造型感。他表示很喜歡這身造型,很有夏天感,他也分享,自己挑鞋款時最重視設計,他笑說「如果不好看,it’s no good!」當然材質也很重要,尤其現在有很多的環保材質也很流行,像是他腳上這雙就是使用環保材料製成,展現自我風格的同時還能環保愛地球。

向來被視為時尚型男代表的他,配件多到跟女生有得拼,他笑說「我覺得很多人說不定都會覺得我很『女生』,如果你看我的衣櫥,會看到非常多的東西,從包包、帽子、太陽眼鏡、鞋子、手錶到飾品配件」,更自曝連太太蔡詩芸都會笑他,「我老婆都會說『why do you have so much stuff?』」他也解釋,當看到一個喜歡的單品,雖然不至於包色,但他會挑選多種不同的顏色和款式,這樣在搭配造型時有更多的彈性。

除了有著時尚外型,熱愛海洋出名的他,一直也很關注海洋保育、環境永續等議題,他分享做環保可以從省電、省水等生活方面來開始是最簡單,包含減少使用一次性塑膠製品等,但最重要的還是「你自己想要去做,我覺得就是要下定決心,因為人天性是很懶的,所以要讓自己多意識、多注意一些」。像他自己每天最基本的就是會做好垃圾分類和回收再利用,也會在日常生活中給小孩機會教育,教導小孩不要亂丟垃圾、環保觀念等。

CHARLES & KEITH和 PEDRO秉持社會和環境責任來推動目標的實現,這次將環保概念融入秋季新品系列,更聯手以垃圾為材料,打造循環經濟的「垃圾廚坊」舉辦環保創意工作坊,將廢棄塑料回收再造成無線充電盤,將永續概念落實於實際行動。CHARLES & KEITH在實施永續商品策略上,逐年增加可持續性材料使用的比重,也將此概念貫穿秋季新品系列,推出多款色彩柔和、設計簡約的環保PU皮革包款鞋履,包含王陽明揹上身的Adelie 信封斜背包,還有運用環保聚酯纖維製成的婚禮跟鞋系列等。

同集團的高端品牌PEDRO,每年皆會推出環境友善材質製成的rePEDRO系列,本次rePEDRO系列取樣自然界中性色彩的灌木沙色為主色調,並融入多層次的針織紋路,打造再生皮革托特包、肩背包以及運動鞋。今年更與高端家飾品牌Commune跨界聯名,將沙發製程產生的皮革餘料再製成限量聯名Aviate手提包。









▲2024 Miu Miu Upcycled 系列。(圖/品牌提供)

奪得2024年第一季全球最熱門時尚品牌寶座的Miu Miu,並未停下熱賣腳步,最新發表品牌第五個 Miu Miu Upcycled 系列,再度聚焦牛仔風格,貫徹舊衣改造的魅力,打造出低腰短褲、圍巾上衣等強勢流行單品,準備洗版社群。Miu Miu Upcycled系列於2020年首度推出,旨在頌揚復古時尚的珍貴性並鼓勵循環設計的實踐, 由全球領域內的專家精心蒐羅舊服飾,隨後於接縫處進行拆解,解構千禧世代的舊衣物並注入新設計靈感,真正落實永續時尚責任。

本次第五度的Upcycled系列依舊以牛仔風格為核心發想,醒目的白色縫線添加天然麂皮飾邊,整體輪廓經重新改造,牛仔褲演變為Miu Miu近年來頗受歡迎的寬鬆低腰款式,品牌辨識度滿滿。並且透過圍巾式上衣、束腰外套與迷你短褲強勢組合,盡顯時髦的短版風格,貫徹Miu Miu學院風經典剪裁。而細節處則會發現,原有的鈕扣被小心翼翼拆卸,鐫刻Miu Miu品牌標誌後再縫回原有位置,增添新舊交織的絕妙魅力。