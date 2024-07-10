胺基酸守護肌膚第一道防線！水煮蛋透明感從洗臉開始

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

洗臉可以說是保養第一步驟，清潔只要做好，肌膚狀態就不會太差，除了要先起泡、水溫不要太高，選擇足夠保濕、清潔力的單品更加重要，以下就分享多款好用的洗臉單品，趕快Pick起來。

＃Swissvita薇佳 全能胺基酸洗卸慕斯，售價880元

胺基酸是肌膚中天然的成分，也是很好的保濕因子，而且特別溫和不刺激，所以是敏感肌也可以天天使用的成分，憑藉洗顏霜爆紅的薇佳，再度全新推出洗卸合一的幕斯單品，具備30%高濃度胺基酸，彈潤泡沫不需要花時間起泡，一擠立刻就可以溫柔上臉，帶走淡妝與髒污，同時不乾澀緊繃。

＃FANCL 柔亮保濕潔顏霜，售價750元

卸妝洗顏可以說是FANCL一直以來的強項，具有高效的清潔力、同時又不會讓肌膚感到缺水，全新推出的柔亮保濕潔顏霜，同樣也是使用胺基酸系潔淨配方，搭配雙效水果精萃能夠軟化肌膚，不用防腐劑、具刺激性的化學起泡劑，與肌膚同樣呈弱酸性，讓洗臉也成為守護肌膚的第一步。

＃專科 超微米溫和修護潔顏乳，售價165元

積雪草萃取對於肌膚的安撫與修護能力特別強，針對比較脆弱的肌膚，是很好的護理成分，以洗臉單品成為開架霸主的專科再度針對泛紅、敏感膚況，發佈全新的超微米溫和修護潔顏乳，積雪草萃取加上胺基酸與大豆萃取精華，穩定不安膚況，重現自信亮麗。