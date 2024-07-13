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林志玲跳「狐狸舞」破400萬觀看　日媒讚奇蹟49歲凍齡顏值靠5招

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文／美人圈

林志玲近期登上日本艾斯科球場為北海道日本火腿鬥士隊開球，這也是睽違5年後姊姊再度於日本公開亮相！其中網上一段林志玲戴著可愛狐狸耳朵大跳舞的片段更是在社群短短3天衝破364萬觀看，可見「台灣第一名模」的魅力可不是浪得虛名。

除了舞蹈影片被瘋傳外，日本不少網友都被林志玲凍齡顏值和好身材給震驚住，緊身牛仔褲凸顯的修長美腿加上白皙光滑的肌膚，甚至連日媒頭條都直接大讚她為：「奇蹟49歲」、「逆生長美女」！究竟林志玲是如何維持出道多年始終活得像20歲少女，本篇也公開姊姊的保養秘技，還不趕緊抄筆記。

林志玲凍齡保養秘訣

1：夏天再熱也儘量不開冷氣

高溫難耐的夏日總是讓人想一直待在冷氣房不出門，但你知道長期吹冷氣會導致皮膚變得乾燥缺水嗎？冷氣會吸取房裡的濕氣，當房間空氣變乾燥後，皮膚上水分就會跟著流失，汗液分泌減少，肌膚就會喪失彈性，甚至加速老化。而林志玲為了保持肌膚Q彈水嫩，即便天氣在炎熱也盡可能不開冷氣，加濕器也長年打開保持房間濕度，為的就是維持身體肌膚的保水度，不讓任何乾燥機會發生，真的相當自律呀！

▲林志玲 。（圖／翻攝自IG）

▲林志玲。（圖／IG@chiling.lin，下同）

2：保養品用量是別人的3倍，千萬不能省

想要年近50歲依舊活得像20幾歲少女，平時護膚自然不能馬虎。林志玲即便日程繁忙都不會省略晚上保養時間，且保養品用量絕對不會省！林志玲表示，自己使用保養品不僅會用足份量，甚至會加倍用量（用量是别人的2~3倍），眼霜會當眼膜厚塗一層，搭配按摩手法直到所有保養品完全吸收進肌膚，才能達到最好的保養效果。

▲林志玲 。（圖／翻攝自IG）

3：每天要有15～30分鐘的拉筋或運動

養成運動習慣絕對是維持纖瘦好身材的唯一途徑！如果當天皮膚狀況很糟，林志玲會選擇透過跑步流汗排毒，即便到國外工作也不鬆懈。至於夏天，林志玲也很喜歡去游泳，倘若能接觸到健身器材也會多加利用。

▲林志玲 。（圖／翻攝自IG）

4：飲食上不挑食＋食療美白

林志玲私下也是出了名的養身達人之一，相當喜愛吃各種蔬菜水果，且忌口喝冰品，保溫杯從不離手！此外，在夏天她會搭配薏米水，可以有效助美白和消水腫。林志玲也奉勸女孩們不要為了想瘦身就刻意節食，像她平時就沒有特別在做飲食控制，靠的就是勤加運動來雕塑體態，因為「健康」最重要！

▲林志玲 。（圖／翻攝自IG）

5：著重防曬

愛美女性真的不容忽視日常「防曬」，畢竟陽光中強烈紫外線就是導致皮膚老化的元凶，包含雀斑、皺紋、皮膚粗糙、鬆弛都是，沒做好防曬，保養品擦再多也是無效！林志玲外出一定會記得帶防曬帽和墨鏡，除了物理防曬外，她也會避開紫外線強的時段出門。

▲林志玲 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 林志玲, 保養

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