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誰聞誰戀愛！夏季柑橘調、粉紅蒼蘭製造浪漫

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季天氣悶熱，清爽感的香氣非常受到歡迎，不僅有瞬間降溫的效果，更是能讓人好感度增加，最近也有不少適合夏天的新作，立刻收藏擁有。

＃Mercedes-Benz 綠意花境淡香水，90ml、售價3950元

Mercedes-Benz,伊麗莎白雅頓,ROCHAS,香水,香氛,女香,。（圖／品牌提供）

Mercedes-Benz不僅在男性車款有著巔峰造極的成就，也很重視生活品味，全新針對女性推出的花境淡香水，將溫柔自信的優雅，運用花朵香氣演繹出來，清爽多汁的柑橘搭配活潑明亮的龍膽和黑醋栗花蕾開啟明亮感前調，接著胡蘿蔔籽、血橙與綠茶，再以橙花的溫暖氣息點綴，最後，柔軟的白雪松和檀香木、醇厚的苔蘚與令人上癮的喀什米爾麝香引領香氛交響曲步入高潮，帶來回味無窮的尾韻。

＃伊麗莎白雅頓 白茶粉紅蒼蘭淡香水，50ml、售價1900元

Mercedes-Benz,伊麗莎白雅頓,ROCHAS,香水,香氛,女香,。（圖／品牌提供）

雅頓白茶系列的香水一直都是品牌經典，除了推出淡香水、淡香精等不同濃度，也與其他甜橘、玫瑰、香草等香氣結合，打造出全新的香調，2024年再度與粉紅蒼蘭攜手，輔以鈴蘭、粉紅鳶尾草的氣息，創造出別具女人浪漫的香氣，特別適合夏季的清爽淡香水濃度，噴灑失手也不會過於濃郁，是任何女性化妝桌都該擁有的百搭香氣。

＃ROCHAS ORANGE HORIZON地中海暖陽淡香水，100ml、售價2900元

Mercedes-Benz,伊麗莎白雅頓,ROCHAS,香水,香氛,女香,。（圖／品牌提供）

時尚與香水總是密不可分，每一個細節都要到位，時裝品牌ROCHAS將法國專屬的浪漫與自信，歌頌地中海絢爛的湛藍與陽光，前調揉合了兩種西西里柳橙、塔羅血橙與苦橙，充滿活力朝氣，接著，陽光照撫過的優雅木蘭與奢華的雙辦茉莉、羅勒簇擁出更細緻的典雅，最後，龍涎香的琥珀香氣與白麝香的純淨感性，帶來迷人浪漫質感。

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關鍵字：

Mercedes-Benz, 伊麗莎白雅頓, ROCHAS, 香水, 香氛, 女香

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