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劉亦菲《玫瑰的故事》同款包全上熱搜　LV、法國小眾品牌Polène必收

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文／美人圈

說到近期討論度極高的陸劇，就不能不提到由劉亦菲主演的《玫瑰的故事》！雖然該劇已迎來大結局，但熱度絲毫未見消退。除了劇中值得女孩筆記的「清醒金句」要牢記外，劉亦菲所飾演的女一黃亦玫（小名：玫瑰）更是躍升為新一代帶貨女王，包包換不停，從貴婦御用義大利國寶級Valextra、經典保值LV，到一背再背的法國品牌Polène，每一款都燒得體無完膚。Beauty編這回也整理出8款劇中同款包，一起來看看黃玫瑰的好品味吧！

▲劉亦菲 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲劉亦菲主演的《玫瑰的故事》近期討論度極高。（圖／《玫瑰的故事》微博）

《玫瑰的故事》劉亦菲同款包

1：Jimmy Choo Bon Bon銀色水晶包

《玫瑰的故事》中劉亦菲瘋狂上身各種銀色系小包，其中詢問度最高的就包含來自Jimmy Choo的Bon Bon水晶包，佈滿亮閃閃水鑽的水桶小包看似小巧，其實很能裝，且鬆軟的輪廓上身有股鬆弛感，不會顯得太過浮誇華麗，派對晚禮服或日常服都能做搭配，難怪深得黃玫瑰喜愛。

▲劉亦菲 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲Jimmy Choo Bon Bon銀色水晶包。（圖／《玫瑰的故事》微博、Jimmy Choo）

2：Valextra Brera黃色小牛皮手提肩背包

想要尋找一款低調又能彰顯尊貴身份的包，首選劉亦菲欽點的這一款Valextra Brera肩背包就對了！靈感源自義大利米蘭的Brera區，此區以其藝術氣息和優雅氛圍聞名，Brera包款秉承這一精髓，將藝術與實用完美融合，且包內空間寬敞耐裝，巧妙隔層的設計讓物品收納能保持整潔有序。此外，Brera包款不僅注重外觀設計，更在使用體驗上追求極致，輕巧的重量和舒適的可拆卸肩帶設計，讓使用者在攜帶時感到輕便自在。

▲劉亦菲 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲Valextra Brera黃色小牛皮手提肩揹包，NT$78,500。（圖／《玫瑰的故事》微博、Valextra）

3：Valextra Iside皮革手提肩包

不得不讚嘆黃玫瑰真的很識貨，另一款同樣來自義大利國寶級品牌Valextra的Iside提肩包就是相當經典且熱賣的款式！簡約線條配上俐落的梯形結構，設計靈感源自於米蘭的建築及幾何美學，以手工Costa油墨滾邊勾勒出鮮明輪廓，嚴選義大利頂級Millepunte小牛皮革製成，且內部提供了充裕的收納空間，能輕鬆置放隨身物品，是品牌最具代表性的作品。

▲劉亦菲 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲Valextra Iside紅色皮革手提肩包，NT$125,000。（圖／《玫瑰的故事》微博、Valextra）

▲劉亦菲 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲Valextra Iside奶油白皮革手提肩包，NT$125,000。（圖／《玫瑰的故事》截圖、Valextra）

4：Valextra Milano手提包

不少劇迷都笑稱Valextra包在劇中出場的次數甚至超越男主，足以見證劉亦菲對它的喜愛！喜歡大包的女孩可以把目光鎖定Valextra Milano手提包皮質柔軟而外型穩固，包身選用品牌標誌性的小牛皮革，襯裡則是採全麂皮材質製成，搭配易於開合的磁吸扣與充裕的內部空間，迎合日常生活中的各種場合需求，輕鬆打造出極簡優雅的鬆弛感氛圍。 

▲劉亦菲 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲Valextra Milano手提包。（圖／《玫瑰的故事》截圖、Valextra）

5：Louis Vuitton Coussin BB珠光小羊皮金屬鏈帶肩包

Louis Vuitton Coussin手袋膨潤如枕頭般的外型很具辨識度，選用Monogram壓花圖案的蓬鬆小羊皮打造，獨特噴漆效果締造出高級的珠光飾面，在陽光照射下還會呈現出漸變效果，超吸睛！配上全新Edge鏈帶和可調節長度的皮革肩帶，多樣背法滿足不同穿搭，可甜可率性，百搭程度很高。

▲劉亦菲 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲Louis Vuitton Coussin BB珠光小羊皮金屬鏈帶肩包，NT$141,000。（圖／《玫瑰的故事》微博、Louis Vuitton）

6：Louis Vuitton Camera Box

Louis Vuitton Camera Box手袋結合Petite Malle所有標誌性細節，S-Lock鎖扣、金屬護角、鉚釘及混合Monogram及Monogram Reverse圖案集於一身，纖幼金色鏈帶為手袋添飾柔美格調，可旋轉式頂端手柄更便於攜帶舒適。

▲劉亦菲 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲Louis Vuitton Camera Box，NT$108,000。（圖／《玫瑰的故事》截圖、Louis Vuitton）

7：Polène Cyme駝色小牛皮手提肩包

不靠大Logo依然紅到劉亦菲也搶帶貨的法國高端皮具品牌Polène在《玫瑰的故事》出鏡率也很高！這款Cyme手提肩包風格簡約百搭，流暢的線條與優美曲線讓包款背在身上就散發出文青鬆弛感，精美縫線揉合摺紙技法，一包可以變換兩種包型，加上內附收納小包方便裝隨身小物，手拎、肩背都很有態度，職場OL必收。

▲劉亦菲 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲Polène Cyme駝色小牛皮手提肩包，約NT$16,874。（圖／Polène、《玫瑰的故事》截圖）

8：Polène Numéro Dix半月包

Polène家的人氣王當屬這款「Numéro Dix半月包」，劉亦菲在《玫瑰的故事》中一次收入兩色就知道有多愛！圓潤有弧度的半月型包身靈感受馬術運動和馬具配備啟發，於西班牙手工製作，配有拉鍊開口與麂皮內裡，內附扁平收納口袋，且包款還附上兩種長度的背帶（106和128公分），可以根據造型做變化，官網配色選擇也超多，性價比更高。

▲劉亦菲 。（圖／翻攝自微博、官網）

▲Polène Numéro Dix半月包，約NT$18,829。（圖／Polène、《玫瑰的故事》截圖）

值得一提的是，Polène繼插旗巴黎、紐約及東京三個城市後，日前在韓國首爾正式開設全球第四家旗艦店，有要前往韓國旅遊的朋友千萬別錯過。

延伸閱讀

不靠Logo照樣狂賣！時尚博主最愛7大低調品牌推薦：DELVAUX、CAFUNÉ鬆弛感拉滿！

《玫瑰的故事》教會女孩的6件事：選擇一個「本身就很好的人」，而不是只對你好的人

原著小說《玫瑰的故事》玫瑰9個男人結局！方協文落魄死去，莊國棟重追玫瑰，第6位最渣

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 玫瑰的故事, 劉亦菲, Polène, Valextra, LV, 精品包

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