二手衣市場大調查！近3成消費者買過「古著」　女生買得多、男生重品牌

▲古著風、環保意識，讓二手衣市場很有發展潛力。（圖／東方線上提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

你有沒有這樣的經驗，逛街時覺得「這件衣服我一定要」，買回家後卻放在衣櫃，連吊牌都沒拆，衣櫃越來越滿，但每天還是覺得沒衣服穿，於是斷捨離成為課題，二手衣市場的發展也被看好，根據東方線上調查，有近30%的消費者買過二手衣，若以年齡分析，不同年紀有不同的想法與購買原因，可能是追求古著風，也可能是重視環保，購物管道則從早期的跳蚤市場，到現在有企業化經營的大型連鎖店，台灣二手衣市場正在崛起，開闢不少新商機。

東方線上的調查，取得了1000份有效樣本，涵蓋20歲至59歲的消費者，其中64%的人至少每半年購買一次新衣，而20世代的年輕人，有30%每1至2個月就買一次。買得多都會穿到嗎？當然未必，除非一天內換很多套衣服，或是每天的服裝都不重複，否則買得多，表示打入冷宮的衣物數量也大增，有35.9%的消費者表示，超過一半的衣服是閒置的，這些衣物為二手衣市場提供了大量的供應來源。

根據調查，有29.3%的消費者購買過二手衣，其中女性多於男性，年齡層的分佈差異不大，20至29歲佔31.3%、30至39歲佔32.2%、40至49歲佔30.7%、50至59歲佔22.2%，至於為什麼想買二手衣，動機就不太一樣了，20代有較高的比例是基於穿搭風格、偏好古著，30代多為了特定場合或一次性目的，40代與20代恰恰相反，他們買二手衣很大的原因是沒在追求流行或新品，至於50歲以上，重視的是永續，其中超過半數認為二手衣相對環保。



選購二手衣時考量的3大主因，依序為服飾保存狀態（65.2%）、是否好穿搭（53.2%）、服飾類型（51.9%），尤其40歲世代的消費者最重視保存狀態，對於品牌的要求則是男性高於女性。而從未買過二手衣的消費者中，有25.9%表示未來有意願購買，清潔問題與來源，是讓他們持續觀望的兩大主因，還有27.1%消費者表示，缺乏信賴的管道也影響了購買意願。

台灣目前的二手衣通路中，以綜合電商平台最受歡迎（40.6%），其次為二手市集（38.6%）、二手衣品牌網站（25.6%），但各個年齡層偏好的通路有差異，50歲世代消費者喜歡在二手市集購物，對於線上平台的消費意願不高，20歲世代的主要購買通路為綜合電商、其次為二手衣品牌網站。

除了日本二手店2nd STREET在全台已有31家門市，台灣還有不少二手衣相關平台，例如二拾衫TWENTYTHREE、小麻雀二手衣、La Flea拉福利等，各有不同的經營模式，有需要可以仔細研究一下，方便清衣櫃或購入二手服裝，你的舊衣成為我的新衣。