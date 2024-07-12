fb ig video ETtoday search mobile

2024人氣美白新品盤點！IPSA追光瓶超透亮、Jurlique淡斑精華好有感

>

▲▼ 美白新品盤點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲許多女生都想要有細緻無瑕的白淨好肌膚。

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、翻攝IG@etudeofficial

根據調查，有56%台灣消費者認為美白是臉部最重要的保養，想要擁有勻淨透亮的白嫩肌膚，除了做好防曬，用對適合自己的美白產品也是至關重要。以下幫你搜羅近期推出的超強美白新品，從化妝水、精華到乳液、乳霜全都有，快一起來更新你的美白好幫手。

▲▼ 2024人氣美白新品盤點。（圖／品牌提供）

▲DR.WU 超微C美白精華液，30ml，NT$1,800。

DR.WU推出針對膚色問題設計、敏感肌膚也適用的「超微C美白系列」，完美結合三重維他命C，並複合穀胱甘肽和多重美白植物精萃，有效抑制黑色素形成，提升及均勻膚色，再搭配菸鹼醯胺B3舒緩肌膚以及角質分解因子，促進表皮角質層代謝更新，減少色素沉澱，幫助改善暗沉、蠟黃、膚色不均及泛紅等問題，高效美白溫和不刺激。

▲▼ 2024人氣美白新品盤點。（圖／品牌提供）

▲德卡 光淨白袪黑淡斑面膜，50ml，NT$3,300。

備受許多好萊塢名人喜愛的美國專業護膚品牌dermalogica德卡，今年7月推出「光淨白系列」新作－光淨白袪黑淡斑面膜，採用分層美白調理科技，運用「12%亮白複合物」搭載傳明酸與菸鹼醯胺複合而成的「極速美白劑」，幫助角質更新調理、帶走表皮色素沉澱，能抑制色素沉澱，同時改善膚色不均、減緩毛孔粗大困擾，達到美白效果，一敷高效煥白，輕鬆告別蠟黃暗沉。

▲▼ 2024人氣美白新品盤點。（圖／品牌提供）

▲寶拉珍選 C15縮時亮白抗氧精萃，20ml，NT$1,880。

寶拉珍選今年將原有C15精萃配方全面升級再進化，推出全新亮白力作「C15縮時亮白抗氧精萃」，透過獨家雞尾酒式特調，添加多項超級抗氧化成分，提升維他命C穩定性與有效性，極致發揮15%精純高濃度純維他命C的亮白功效，快速改善肌膚暗沉、粗糙、膚色不均等困擾，讓肌膚達到亮白、透嫩狀態。 

▲▼ 2024美白新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲霓淨思 超集中淡斑淨膚精華，20ml，NT$1,200。

除了添加C+極透光亮白因子，更加入專利弒黑配方Melazero®針對淺層斑點，有效改善長年累積黑色素，還原初始肌，還添加歐盟建議的最高濃度2%α-熊果素，同樣針對深層斑點作用，從源頭攔截黑色素生成，讓肌膚重現淨白，告別斑。無添加酒精、香精、色素，溫和不刺激，全膚質都可使用。

▲▼ 2024美白新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲IPSA 追光淨亮精華，50ml，NT$3,850。

含有高效乙基維他命C、5重亮白植萃全面調理肌底環境，加強抗氧、增加防護力，搭配天然無酸成分「4MSK+傳明酸」、資生堂獨家噬黑配方「艾蒿+蜂王乳萃取」，可深入肌底抑制黑色素，淡化痘印斑點、改善膚色不均，幫肌膚溫和無酸拋光，恢復淨白透亮，水感質地輕盈好吸收，超能鎖水保濕成分，美白同時也幫肌膚保濕，透出水嫩透亮光。

▲▼ 2024美白新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲MEDITHERAPY 維他命冰肌亮白乳霜，30ml，NT$1,498。

好評不斷的維他命冰肌系列，今年夏天推出全新「維他命冰肌亮白乳霜」，除了含有精選英國產的15%高含量純維他命C，可有效抗氧化來保護肌膚，還添加能改善黑斑、暗沉的核心成分－維他命C誘導體，另外更搭配維他命E誘導體、傳明酸、維他命B3(菸鹼醯胺)等美白成分。乳霜含有維他命壓縮膠囊及水份凝膠，可依個人膚況自由調整比例，達到合適的乳霜滋潤度。

▲▼ 2024美白新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 瑞昇和梅果天天美白面膜，100片/盒，NT$11,800。

含有天然成分和梅果萃取精華、乙基維他命C、寡胜肽68，可深層滋養肌膚，改善暗沉、持續美白，使膚色均勻透亮，面膜採用獨特的氣流輕透絲綢布材質，貼合肌膚，細膩服貼，讓肌膚充分吸收精華成分，且無添加酒精、防腐劑和人工色素，溫和不刺激，所有膚質都適合。

▲▼ 美白新品盤點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲KOSE 雪肌精澄白薏透乳，140ml，NT$980。

為迎接品牌40周年，首次成分強化升級的雪肌精乳液新登場，添加源自於甘草的新有效成分「W-甘草酸硬脂酯」，搭配高濃度日本國產薏仁籽淬取液，同時改善暗沉與肌膚乾燥問題，保持長時間的潤澤效果，提高肌膚原有的透明感，同時幫助修護肌膚狀態，解決肌膚紊亂問題，讓你實際感受潤澤透亮的膚質。

▲▼ 美白新品盤點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲肌研 白潤美白化粧水，170ml，NT$440。

肌研今年夏天全新推出「白潤系列」，除了蘊含日本厚生省核准有效美白成分傳明酸外，更全新添加尿囊素，能有效調理油脂、改善青春痘，搭配玻尿酸以及雙重薏仁精華，修護乾燥粗糙，美白同時保濕，讓肌膚恢復光滑細緻，實現細緻透亮的白皙美肌。

▲▼ 美白新品盤點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Jurlique 極淨煥白淡斑精華，30ml，NT$2,500。

採用南澳阿得雷德活機農莊新鮮採收的光果甘草根與雛菊，透過獨家Bio-Intrinsic™菁質萃取技術將活性成份完整提煉封存，可有效改善膚色暗沉、淡化瑕疵，使膚色勻白無瑕，再結合維他命C、玻尿酸、角鯊烷、甘油及茱莉蔻經典「獨家光采複合物」等植萃複方，補強與修護，提升保水度，使肌膚嫩白Q彈。

▲▼ 美白新品盤點 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲妮維雅 LUMINOUS 630®淡斑煥白修護霜，50ml，NT$999。

德國百年護膚品牌NIVEA妮維雅，今年推出「LUMINOUS 630®淡斑煥白系列」，首次發表經衛福部核准、劃時代創新專利「LUMINOUS630®專利淡斑成分」，經皮膚科學實證、可阻斷黑色素生產鏈，有效快速淡化10大斑點瑕疵。系列中的淡斑煥白修護霜還含有白皙彈嫩複方，層層修護肌理暗沉且全面賦活舒緩乾燥，鎖住肌膚水嫩、白皙、透亮，讓美白功能持久再加倍。

關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 亮白, 淡斑, 透亮, 膚色不均, 暗沉, 斑點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

一半的人都做過！5個「敷面膜壞習慣」　恐讓膚質越來越糟

一半的人都做過！5個「敷面膜壞習慣」　恐讓膚質越來越糟

小心變「隱形肥胖」泡芙人！營養師揭2大成因和6招改善秘訣

小心變「隱形肥胖」泡芙人！營養師揭2大成因和6招改善秘訣

二手衣市場大調查！近3成消費者買過「古著」　女生買得多、男生重品牌

二手衣市場大調查！近3成消費者買過「古著」　女生買得多、男生重品牌

《長相思2》檀健次招認演出失誤更圈粉　代言美鑽變身貴公子 已讀不回、手機沒電哪種最焦慮？超準心測客觀分析個性 貝克漢次子曬勞力士「雪碧圈」與小妹自拍　受寵千金戴珠寶慶生 水一定要喝足！營養師點名「4種人」要小心　恐是腎結石高風險群 特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組 鬆弛感運動風正夯！NB新款RC42＆1906R揪章廣辰、宋芸樺示範有型穿搭，讓你今夏成為朋友間的矚目焦點 豹貓珠寶祖母綠雙眼超有神　手環內側鏤空斑紋呼應擬真毛皮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面