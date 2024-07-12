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睡不好讓人越來越累！3個「助眠方案」讓你一覺到天亮

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▲▼3個助眠方案。（圖／Unsplash）

▲現代人普遍有睡眠不佳的問題。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

超過一半的現代人睡眠品質不佳，累的時候沒辦法睡，等到了睡眠時間又捨不得睡，我們有1/3 的生命在睡眠中度過，從新陳代謝到情緒的修復都在睡眠中影響著我們，因此睡個好覺更為重要，《ET FASHION》盤點3個助眠方案，讓你一覺到天明。

▲▼ 3個「助眠方案」讓你一覺到天亮 。（圖／品牌提供）

▲bamford 甯靜系列。

#嗅覺助眠

嗅覺與其他感官不同，覺知會直接傳到大腦皮質層，透過氣味直達腦內反應、旋即勾勒起我們的情緒轉移，當下即有可能改變情緒與心境。bamford甯靜系列集結了植物解方，透過環境不斷釋放休眠訊息，讓人入室便自然而然地放鬆、解除心防，其中乳香帶有甜甜的香脂氣息可安定心神、令呼吸道平順、平衡情緒；薰衣草能讓腦部放鬆、停機休息。還能穩定入睡狀態，降低半夜驚醒與不平穩的疲累感；甜馬鬱蘭用以舒緩焦慮，強化心靈、從強大壓力中平復心情。

▲▼ 3個「助眠方案」讓你一覺到天亮 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 光萃舒眠療程。

#SPA助眠

若有時間的話，來場SPA幫助放鬆紓壓吧！歐舒丹的光萃舒眠療程，給你一夜好眠，以光萃肌活露引導排除因老化與壓力而累積的毒素，幫助臉部肌膚充分修養生息，再以獨家手技，舒緩疲憊緊繃的肌肉，徹底釋放日常壓力，進而改善睡眠品質，使身體臉部肌膚重啟新生活力。

▲▼ 3個「助眠方案」讓你一覺到天亮 。（圖／品牌提供）

身體按摩讓人紓壓放鬆，首先由頭部開始，舒緩現代人容易有的頭部緊繃問題，全面釋放壓力。接著沿著耳後延伸至頸部、胸口，揉合瑞典及峇里島式按摩技巧，緊繃情緒得到安撫呵護，壓力隨之釋放，並深層釋放累積埋藏於腿部、背部肌肉的壓力，促進活絡循環，幫助身體進入深度休息。

▲▼ 3個「助眠方案」讓你一覺到天亮 。（圖／品牌提供）

▲香蕉含有豐富的色胺酸。（圖／Unsplash）

#補充營養助眠

GABA是一種天然存在的胺基酸，隨年齡增長持續減少，而女性尤其下降更快，補充能達到放鬆、紓壓，讓心情保持愉快，色胺酸也是人體必需胺基酸的其中一種，人體沒有辦法自行合成，需要由食物當中攝取，主要掌管人的心情及睡眠，可以幫助入睡。檸檬酸鎂是較常見能有效被人體所吸收的營養成分之一，美國期刊提到，鎂有助於減緩慢性壓力，使人體放鬆達到提升睡眠品質的效果。

關鍵字：

睡眠, 助眠, 健康, 嗅覺, SPA

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