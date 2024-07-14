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星變美／43歲鄭麗媛《畢業》散發姐姐魅力　保養兩重點再累也不馬虎

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、tvn_drama IG

南韓演員鄭麗媛最近在戲劇《畢業》中，與相差11歲的新生代男演員魏嘏雋譜出戀情，讓許多人沉浸在兩人曖昧的氛圍，而已經出道24年的鄭麗媛依舊在螢幕上能保持良好狀態，保養絕對功不可沒。

▲▼ 。（圖／ＩＧ）

鄭麗媛之前就曾分享過自己的保養方式，就是把保濕做到位，不但每天會使用乳霜保水補油，更是一定要敷面膜，不管多累都會做，重要活動前更是會敷兩片，加強妝容服貼度，當然內在補水也是很重要，多喝水絕對是關鍵。

▲▼ 。（圖／ＩＧ）

因為拍戲經常需要化妝，所以鄭麗媛也很注重肌膚清潔，會用溫水重複2到3次洗淨之後，再用冷水鎮定，保持肌膚細緻彈性；另外一年四季也都會使用防曬霜，全方位阻隔紫外線傷害，避免肌膚乾燥出現細紋。

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＃Swissvita薇佳 全能胺基酸洗卸慕斯，售價880元

Swissvita,薇佳,FANCL,專科,洗顏,洗面乳,保養。（圖／品牌提供）

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＃FANCL 柔亮保濕潔顏霜，售價750元

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卸妝洗顏可以說是FANCL一直以來的強項，具有高效的清潔力、同時又不會讓肌膚感到缺水，全新推出的柔亮保濕潔顏霜，同樣也是使用胺基酸系潔淨配方，搭配雙效水果精萃能夠軟化肌膚，不用防腐劑、具刺激性的化學起泡劑，與肌膚同樣呈弱酸性，讓洗臉也成為守護肌膚的第一步。

＃專科 超微米溫和修護潔顏乳，售價165元

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積雪草萃取對於肌膚的安撫與修護能力特別強，針對比較脆弱的肌膚，是很好的護理成分，以洗臉單品成為開架霸主的專科再度針對泛紅、敏感膚況，發佈全新的超微米溫和修護潔顏乳，積雪草萃取加上胺基酸與大豆萃取精華，穩定不安膚況，重現自信亮麗。

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