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給人仙氣感的白花香好溫柔！打造夏日的一抹清晨微光

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

除了常見的玫瑰香氣，白花香也是非常好上手又溫柔的選擇，更為細膩、淡雅的氣息，絕對給人一種清爽、潔淨的仙氣，以下多款白花香調的單品，不妨可以為夏天打造潔白澄淨的氛圍。

＃Diptyque 杜桑淡香水，售價5200元

diptyque,SHARECO,三宅一生,Issey Miyake,香水,擴香,。（圖／品牌提供）

把童年時期與母親在越南水鄉澤國生活的記憶，運用香材重新演繹，品牌創辦人Yves Coueslant將母親最愛的花卉「晚香玉」為其中心靈感，搭配茉莉與橙花的白花氣息，交織淡淡的海洋香調，展現出特別高潔雅緻的水潤絲光，宛如清晨第一抹日光的潔淨透明。

＃SHARECO 空間擴香系列－朝霧，售價1130元（瓶子＋擴香液）

diptyque,SHARECO,三宅一生,Issey Miyake,香水,擴香,。（圖／品牌提供）

將山林間的迷霧作為想像，SHARECO空間擴香氣系列再度推出全新的氣息，運用茉莉、橙花的中調，搭配雪松、白麝香，並且透過具有濕潤感的海洋前調，展現出霧氣的質感與氛圍，充滿清新神秘的氛圍。

＃Issey Miyake三宅一生 一生之水紫羅蘭淡香水

diptyque,SHARECO,三宅一生,Issey Miyake,香水,擴香,。（圖／品牌提供）

三宅一生運用極簡的線條，帶來許多經典的時尚作品，其香水也是以雅緻的香氣為經典，全新的一生之水紫羅蘭淡香水就是用近年很受歡迎的桂花搭配玉蘭來演繹，透過脆梨、佛手柑、紫羅蘭、鳶尾花，讓明亮的花果香氣更增添馥郁層次。

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關鍵字：

diptyque, SHARECO, 三宅一生, Issey Miyake, 香水, 擴香

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