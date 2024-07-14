fb ig video ETtoday search mobile

夏天狂出油？皮膚科醫師教「正確控油法」3步驟輕鬆去油光

>

▲▼ 皮膚科醫師教「正確控油法」3步驟 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲皮膚科醫師教正確控油，減少油光又不傷肌膚。（圖／翻攝IG@hince_official、@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@aoihamada、@innisfreeofficial

夏天到了，氣候悶熱除了讓人狂出汗，你的皮膚是不是也出油量暴增、油到發光？不僅容易脫妝，更怕粉刺、痘痘狂長！知名皮膚科醫師廖苑利就分享「3步控油法」，教你正確控油的3大秘訣，讓你遠離油光滿面威脅，清爽地度過夏季。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確控油法」3步驟 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

首先，廖醫師指出，皮膚愛出油有以下4大類成因。

1.先天性

皮脂腺分泌油脂的活躍度是由基因決定的，很難在後天完全改變，所以可以發現，很多油性肌在中年也還是會油光滿面。

2.作息與壓力

不健康的生活作息或承受過大壓力，對皮脂的分泌都有影響，會導致體內荷爾蒙分泌紊亂，如促使腎上腺皮質釋放激素、皮質醇、催乳素等，由大腦傳遞信號到皮膚上，而促進皮脂腺分泌過量油脂。

3.雄性激素

身體裡的雄性激素是促進油脂分泌的主要原因，雄性激素在皮膚內的5α還原酶作用下，會變成二氫睪酮（DHT），而DHT會刺激皮脂腺分泌油脂，使得皮膚出油。

4.溫度

溫度會影響皮膚油脂分泌，溫度越高，皮脂腺分泌越活躍，這也是為何夏季皮膚會偏油、冬季皮膚偏乾的原因。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確控油法」3步驟 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

不想在夏季變成「人間油物」，快把廖醫師分享的「3步控油法」學起來。

＃做好清潔

適當清理皮膚堆積的油脂，避免多餘油脂造成毛孔堵塞。晚上建議使用弱酸性的胺基酸潔面產品洗臉，有清潔力又溫和；早上可用清水洗臉就好，要用流動性的涼水。

＃適當吸油

出門前可以帶著吸油面紙、蜜粉或蜜粉餅等能幫助吸附油脂控油的美妝品。但廖醫師也提醒，吸油面紙不要過於頻繁使用，每次使用也不要把臉上的油脂完全吸到乾，因為皮膚本身分泌的油脂也是有保護作用的，要稍微留一點。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確控油法」3步驟 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃疏通毛孔

適度使用酸類產品，能幫助皮膚加強代謝，減少皮膚油脂生成、堆積，進而改善出油的問題，尤其建議可外用蘋果杏仁酸，基本上沒有剝脫性，更加溫和，對於水楊酸、果酸、壬二酸（杜鵑花酸）不耐受的油痘肌可以試試。

 【可搭配蜜粉新品】

▲▼ 定妝法。（圖／品牌提供）

▲I’M MEME 我愛修膚柔焦蜜粉餅，8g，NT$290。

I'MEME蜜粉餅系列一上市就收穫眾多好評、熱賣不斷，今年夏季特別新推出亞洲專屬膚色調「我愛修膚柔焦蜜粉餅」，擁有極細絲絨粉體輕盈且貼合肌膚，瞬間控油定妝且不厚粉，一拍瞬間輕薄貼合肌膚，瑕疵、毛孔全隱形，長時間展現磨皮般柔霧平滑膚況。

▲▼ 蜜粉 。（圖／品牌提供）

▲INTEGRATE  Peko聯名長效控油美肌蜜粉餅，6.5g，NT$390。

INTEGRATE攜手不二家Peko醬，為3大熱賣商品推出超可愛聯名系列，其中就包含夏季必備的「長效控油美肌蜜粉餅」，完妝、定妝、補妝一手搞定， 完美控油還能修飾毛孔與肌膚紋理，輕鬆擁有細緻美肌，還加贈INTEGRATE x Peko聯名吸油面紙。

▲▼ 蜜粉 。（圖／品牌提供）

▲KOSE 美顏定格控油蜜粉(舒涼萊姆)，5g，NT$360。

KOSE美顏定格系列推出帶有薄荷萊姆香氣的控油蜜粉，添加沁涼感成分EX，控油持粧之餘，也賦予肌膚舒爽清涼的消暑完粧感受，並運用透亮冰藍色粉體，還能修飾泛紅，提升肌膚瑩亮透明感。

關鍵字：

保養, 護膚, 油性肌, 油皮, 油痘肌, 出油, 控油, 正確方法, 作法, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

年紀不大卻狂冒白髮？讓你早發白髮「7大NG行為」：不吹頭也中

年紀不大卻狂冒白髮？讓你早發白髮「7大NG行為」：不吹頭也中

林志玲跳「狐狸舞」破400萬觀看　日媒讚奇蹟49歲凍齡顏值靠5招

林志玲跳「狐狸舞」破400萬觀看　日媒讚奇蹟49歲凍齡顏值靠5招

人生有5種不值得　「為求穩定什麼都忍」太傻了

人生有5種不值得　「為求穩定什麼都忍」太傻了

衣櫃裡的沉默抗議　35.9%台人擁有過半「沉睡衣物」 大同電鍋變小了！煮湯炒菜都可以　小桌也能變廚房 想感情長久　心理師：別認為「對方什麼都該知道」 特力屋窗戶「液態隔熱紙」室內降4度　單月銷量破千組 最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識　覺得所有人都會弄他們 劉亦菲《玫瑰的故事》同款包全上熱搜　LV、法國小眾品牌Polène必收 劉詩詩透視禮服鎖骨若隱若現　仙女變「神秘黑天鵝」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面