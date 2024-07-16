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偽素顏神器！BIO UP「全效防護光采素顏霜」　晶石保養打造豔夏透亮肌

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▲偽素顏神器！BIO UP「全效防護光采素顏霜」，晶石保養之力打造豔夏透亮光滑肌 。（圖／東森自然美提供）

時尚中心／綜合報導

夏日炎炎，台灣的高溫讓防曬變成了日常護膚的重要一環。強烈的紫外線不僅可能導致皮膚曬傷，還可能促進肌膚老化、產生色斑等問題。因此，消費者迫切需要一款既能有效防曬又能護膚的產品。BIO UP這個夏天推出了全新的保養型產品「全效防護光采素顏霜 SPF50 PA」，這款產品結合了珍稀晶石成分和先進科技，既能提供卓越的防曬效果，又能深度滋養肌膚，讓肌膚呈現出無瑕透亮的健康美感。

BIO UP的「全效防護光采素顏霜 SPF50 PA」有個親切的小名「QQ素顏霜」。這款產品的質地特別，像豆腐一樣Q彈，延展性好且不黏膩，使肌膚感覺瞬間變得絲滑細膩。這款產品不僅能立即提亮膚色，還能有效防曬，隔絕灰塵和髒污，減少彩妝產品直接接觸肌膚，一瓶多用途。

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▲「全效防護光采素顏霜 SPF50 PA」又被稱為「QQ素顏霜」防曬+防護 一瓶完美偽素顏，自信迎盛夏 。（圖／東森自然美提供）

「QQ素顏霜」不僅防曬效果卓越，還融合了多種頂級珍稀成分，給肌膚全方位的呵護。其中包含法國薔薇輝石，這種被稱為「玫瑰石」的晶石，含有大量的錳元素，不僅能護理肌膚，還能提升靈性健康。薔薇輝石釋放的正能量有助於增強個人魅力，對抗肌膚老化，使肌膚在保養的同時散發出前所未有的光采。

除此之外，「QQ素顏霜」還添加了來自希臘愛琴海希俄斯島的「水晶之淚」。這是唯一產自希臘乳香黃連木的樹脂，經過先進的超臨界精萃技術處理，能有效活化青春蛋白，改善皮膚的彈性與光澤。結合BIO UP專利的「10X膠原回彈科技」，使肌膚更加緊緻、平滑，散發出自然健康的光澤。

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▲「全效防護光采素顏霜 SPF50 PA」輕輕一抹，就能有效提亮膚色，使肌膚看起來更加均勻透亮 。（圖／東森自然美提供）

「全效防護光采素顏霜 SPF50 PA」是一款完美的偽素顏產品，非常適合忙碌或懶人的生活方式。這款素顏霜不僅具有SPF50的高效防曬功能，還能讓肌膚在炎熱的夏日中保持清新透亮。只需輕輕一抹，就能有效提亮膚色，使肌膚看起來更加均勻透亮，無論是在戶外活動還是日常生活中，都能展現如陶瓷般的肌膚，自信地迎接每一個炎熱的夏日。

BIO UP科美研的全新產品「全效防護光采素顏霜 SPF50 PA」30g售價為NT$2,680。這款產品以天然珍稀成分和先進科技為基礎，內含法國薔薇輝石、希俄斯島水晶之淚及專利10X膠原回彈科技，一瓶就能達到防曬保護和深層滋養的功效，同時能修飾膚色、提升肌膚彈性與光澤感，讓肌膚隨時隨地展現出均勻透亮的膚況。

BIO UP粉絲專頁 https://www.facebook.com/BIOUP.TW
BIO UP官網 https://www.bio-up.com.tw/

關鍵字：

防曬, 護膚, 美容, 夏日, BIOUP

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