追完《玫瑰的故事》反被蘇蘇圈粉！5大職場穿搭Tips　高級又好感度翻倍

文／美人圈

由劉亦菲主演的陸劇《玫瑰的故事》被網友譽為2024年必看神劇，雖然劇情灑狗血，但很多經典台詞都深深打醒在戀愛中困頓的女孩！如果說劇中玫瑰是個戀愛腦代表，那麼飾演其主管「蘇更生」（小名：蘇蘇）的萬茜便憑藉「低開高走」的大女主人設大力吸粉，雖然出身艱苦、帶著原生家庭的創傷、有過短暫婚姻，人生妥妥一手爛牌，但她靠著自律、內核穩定收穫雙奔赴的愛情和成功事業。比起黃亦玫的燦爛，或許蘇蘇的人生更貼近現實面，也讓人更欣賞她！

▲萬茜在《玫瑰的故事》中的大女主人設大力吸粉。（圖／《玫瑰的故事》官方微博，下同）

除了蘇更生的人設超圈粉外，作為玫瑰主管的萬茜，每回登場造型也令人驚艷，妥妥地把職場穿搭玩出高級灑脫感！誰說辦公室穿搭只能以一成不變的白襯衫出鏡？本篇直接網羅蘇蘇在《玫瑰的故事》中印象深刻的造型，並整理出穿搭要點，新鮮人、OL們通通點進來抄筆記。

《玫瑰的故事》萬茜職場穿搭Tips

1：同色系更耐看、有品味

比起花花綠綠的搭配，或是讓人眼花撩亂的疊穿，萬茜在《玫瑰的故事》中更多是以同色系單品現身，不論是水藍色One piece連身裙帶出優雅女人味，亦或是成套西裝套裝撐出女強人氣場，一個顏色就帶出穿搭重點反而更能聚焦目光，且視覺上也會更協調，簡潔乾淨利落，好感度翻倍。

2：輕薄材質帶出知性女人味

不難發現萬茜在《玫瑰的故事》上身的單品都很注重「材質」，比起生硬、紮實的厚磅布料，劇中蘇蘇會刻意選擇薄透的紗或是布料柔軟的襯衫，如此不僅能削弱過於正式拘謹的氛圍，還更添氣質優雅女人味。（女主管殺氣砍半？）

3：西裝外套百搭必投資

「西裝外套」作為每個女孩衣櫃必備品，投資一件絕對不會後悔，且一年四季都能穿出不同花樣，上班可正式、下班約會也能散發出你的自信魅力，讓另一半看到你專業又不失女人味的一面！建議女孩可以學萬茜大膽嘗試顏色明亮的西裝外套，擺脫沉悶的黑白配色不但一掃強勢感，下身適時配上長裙、牛仔褲，並搭配一個時髦包款或配飾裝點，溫柔與型格並重，男性百分之百難以抗拒。

4：層次疊加營造反差感

其實，《玫瑰的故事》中的蘇蘇大多身穿你我衣櫃都有的基本款單品，像是襯衫、西裝外套等，但為何她的造型就是特別有質感、特別出圈？原因就在於她懂得擅用「疊穿」技巧讓穿搭更豐富出彩。好比說在一件條紋襯衫外配上嫩紫色針織外套，不經意繫在肩上就很有隨性慵懶感，也不會覺得整體死板板。或是在大面積花襯衫外搭配素色長版風衣外套，撞色對比營造出反差感，也不會顯得花襯衫很俗氣，反而高級感滿滿。

5：小小配件立大功

要讓職場穿搭比別人更加出眾，偷吃步的方法就是像萬茜一樣利用「配件」裝點！可別小看一條簡單的領巾，隨興垂墜、亦或輕鬆打結都能流露出優雅氣息，還相當具有延伸效果，很修飾臉型。除此之外，以戒指、耳環或是腕錶點綴也是很心機的加分方式，既讓造型多了一絲小亮點，又不會過分搶戲，尤其像蘇蘇的俐落短髮搭配耳環更突出深邃立體的五官！

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