貓咪奶甜腮紅、牛奶妹吸油面紙都超可愛！限定發售百元入手

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

美妝聯名每次都會推出可愛的包裝，重點是天天都要使用，療癒的設計，當然是不可以缺少的元素，近期就有不少小物，值得收藏。

＃來貘LAIMO️Ｘ乳霜王百優

充滿黑色幽默的馬來貘在2024年夏季與資生堂超熱賣的百優精純乳霜合作，這次推出超可愛的行李束帶以及行李吊牌，或是超療癒的帆布包，只要在7、8月於全台資生堂通路購買百優精純乳霜正貨，就能獲得聯名滿額贈二選一，全台限量3000份，當然立刻要衝。

＃Bobbi Brown Ｘ Kerri Rosenthal聯名彩妝

Bobbi Brown與紐約當代藝術家Kerri Rosenthal合作，推出夏季限定的彩色愛心包裝單品，最值得擁有的絕對是4色鑽石眼影盤，超級閃亮以及細緻的粉質，可以輕鬆打造出夏季活力眼妝，大地菊金色系真的全部都好用，一整盤零廢色。

＃INTEGRATEＸ不二家Peko醬蜜粉餅

日本國民糖果品牌「不二家」的經典牛奶妹Peko醬，大人小孩絕對都喜歡，這次與開架彩妝INTEGRATE跨界合作，最推長效控油美肌蜜粉餅組合，直接送超可愛聯名吸油面紙，宛如糖果紙的花樣每一抽都好療癒，吸完油直接可以使用蜜粉餅補妝，缺一不可。

＃ETUDE Ｘ Bloomingtale彩妝系列

貓咪、蝴蝶結、貝殼珍珠都是近年很流行的元素，ETUDE攜手韓國小眾設計師品牌Bloomingtale推出「Pink Shy Collection」系列彩妝，滿滿的嫩粉紅色，壓印可愛貓貓、貝殼等圖案，簡直Y2K風格拉滿，增添迷人粉嫩日常，每天使用心情療癒滿分。