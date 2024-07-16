好睡到天亮先做3步驟　泡澡用「2個神奇數字」就能全身放鬆

▲泡澡可增進睡眠品質。（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

之前有居家品牌公布千位上班族睡眠調查，發現40%的民眾變得不滿意或擔心睡眠；最常見的情況是「在睡眠中醒來」，如果你總是覺得自己睡不好，早上醒來還是很累，不妨用日本睡眠和沐浴專家小林麻里子、建議的3個睡眠儀式增進休息品質。

雖然許多人因工作與生活壓力為失眠所苦，其實在睡覺前進行固定的儀式，有助於增進睡眠品質，因為這樣的舉動等同一直在傳遞「我即將要休息」的訊息給身體與潛意識，有3個小步驟能讓你更容易一覺到天亮。

換上舒適睡衣，啟動睡眠模式

睡眠中身體最舒適的核心溫度為31度至33度，最適和的濕度為50％至60％，為了在睡眠時保持這樣的狀態、有效地釋放和吸收身體的熱量和汗水，可以透過優質柔軟的睡衣，保持衣服內的迅速擴散和乾燥水分，幫助達到最適合的睡眠環境，此外透過換上睡衣的儀式，也可將心靈切換到放鬆狀態。所以冷氣不要開得太冷，將環境溫度維持在26至28度就可以。

採用40／15沐浴法

這兩個神奇數字，意即在40度的水溫中浸泡15分鐘，通過泡澡稍微提高核心體溫，且能在洗完澡後，體溫逐漸降低時，達到放鬆身心與容易入睡的狀態，是一種可以帶來良好睡眠的方法。

透過頭皮按摩幫助入睡

許多人喜歡看手機或用電腦工作直到臨睡前，螢幕會使交感神經受到刺激，末端血管緊縮，讓身體和大腦的體溫會保持在高位，在睡前用頭皮按摩刷或自己的雙手改善頭部和耳朵的血液循環，也會幫助降低體溫，讓身體容易入睡。