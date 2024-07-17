▲東森自然美SPA「7D天使光課程」，速效喚醒天使般的水漾肌光 。（圖／東森自然美提供）

時尚中心／綜合報導

面對生活壓力、不良作息、長期化妝及環境污染等因素，導致肌膚代謝能力下降，膠原蛋白流失，肌膚變得暗沉、粗糙，小細紋越來越多。東森自然美為了解決這些問題，推出了「7D天使光課程」，透過全新超導黑科技，結合7大技法調理肌膚困擾，讓肌膚管理零時差，實現皮膚健康管理。



過去已有許多人懂得尋求護膚SPA課程放慢生活節奏，透過專業的手技按摩舒緩疲勞，同時透過人與人之間的溫度互動啟發體內的自癒能量。然而，隨著現代人的生活越來越忙碌，想在短時間內讓肌膚護理效果發揮最大值，東森自然美「7D天使光課程」集成深層清潔、穴道舒壓按摩、模擬人工溫和膚觸等7大功能深度滋養肌膚，成為最佳新選擇。



7D天使光課程結合了肌膚修護複合技術及專利科技，從清潔、護膚到舒壓進行深度修護保養，進而提升淨白煥膚能力，超越傳統護膚療程，能快速恢復肌膚本色。



課程透過最新超導黑科技「7D天使光注氧儀」以7大智能科技護膚搭配不同探頭，一一擊破肌膚問題，步步重啟肌膚年輕化。從深層清潔、經絡舒緩、舒穴晶亮、V塑提拉、溫感煥膚到平衡修護等，打造全方位深度護理體驗，讓肌膚從源頭煥發水嫩，再現健康美麗的天使肌光。



7大探頭X核心7大技法如下：

1.清：採「渦漩探頭」之渦漩技術，溫和清除肌膚表層汙垢與老化角質。

2.水：採「淨顏噴霧探頭」，透過高效噴霧深層滲透時現深度滋潤，讓肌膚飽水且持久鎖水。

3.排：採「撥筋探頭」臉部活絡按摩，達到放鬆舒壓。

4.緊：採「V臉雕塑探頭」以探頭模擬美容師按摩動作，配合微電流輔助導入美容成分。

5.亮：採「點穴探頭」模擬美容師手技，搭配芳香療癒達到放鬆舒壓之效。

6.活：採「注滲探頭」透過恒溫熱敷，使肌膚增強吸收能力，同時達到消除肌膚疲勞。

7.調：採「冰肌／熱導探頭」以溫度調理法，加速保養吸收力，並修護敏感肌膚狀態，透過溫度調控細緻毛孔，維持肌膚最佳狀態。



除了全臉煥膚提亮之外，透過前述5「亮」、6「活」技法，以點穴探頭及注滲探頭搭配眼部賦活霜，使眼周肌膚更具深邃、提亮色澤，掃除暗沉後的雙眸將燃起你的強人氣場，使整個人煥發晶亮神采。



為慶祝東森自然美「7D天使光課程」新上市，邀請愛美者共同體驗以智能美容科技的魅力，把握7月1日至9月30日的限時優惠活動，享受體驗價999元(不含舒穴晶亮眼)，體驗後可享買5堂送5堂只要11,400元超值優惠（原價22,800元/不含舒穴晶亮眼）/限定店家適用，每人限購一組。



涵蓋肌膚全護理的「7D天使光課程」，藉由黑科技專利技術，只要短短60分鐘內即可完成深層護理，恢復肌膚的水嫩透亮。建議由東森自然美專業美容顧問諮詢評估後，依個人情況安排每周或每月1~2次護理頻率。即可輕鬆讓肌膚享受全方位的呵護，速效喚醒水漾肌光。