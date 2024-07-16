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免費看愛馬仕電影！「Kelly包唱響四重奏」夢幻上映　LINE就能預約

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記者鮑璿安／台北報導

為帶給廣大時尚迷深刻沉浸的體驗，愛馬仕劇場「飛馬行空 ON THE WINGS OF HERMÈS」繼在各大城市巡迴演出後，自7月17日起終於登上大銀幕，在台北指定影院放映，大眾可透過愛馬仕官方LINE帳號免費預約觀看，全身心進入一場異想空間，一睹Kelly包化身演奏家、表演者帶來的奇幻錯視手法。

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲ 《愛馬仕，飛馬行空》(ON THE WINGS OF HERMÈS)，導演重新構想希臘神話中的雙翼飛馬及其六匹小馬的故事。（圖／品牌提供）

導演Jaco Van Dormael來自比利時，他以標誌性的奇幻創作風格風靡全球，甚至涉及歌劇與漫畫領域，應愛馬仕之邀，所創作執導影片 《愛馬仕，飛馬行空》(ON THE WINGS OF HERMÈS)，導演重新構想希臘神話中的雙翼飛馬及其六匹小馬的故事，讓人身臨其境在天馬行空的迷人世界，感受徜徉於鏡頭中的詩意與情感。

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲靈巧手勢與活力舞姿的襯托，將故事打造成夢境般奇幻。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕「飛馬行空 ON THE WINGS OF HERMÈS」電影版本，自7月17日起至8月11日期間在指定影院放映。（圖／品牌提供）

總長約35分鐘的影片中，透過六部場景結合聲線渾厚悠揚的旁白道出故事，而靈巧手勢與活力舞姿的襯托，將故事打造成夢境般奇幻。從中體現愛馬仕精湛工藝和工匠精神，隨著遷徙手套於雪地上悠然飛揚，馬戲團的木偶、虛幻人物和愛馬仕物件演繹旋轉手勢舞；甚至可以看到標誌性的Kelly包包唱響四重奏，以可愛童趣的方式訴說愛馬仕專屬故事，自7月17日起至8月11日期間在指定影院放映。

台北光點｜7月17日 - 8月11日
華山光點｜7月20日 - 8月11日
誠品深夜電影院｜8月9日 - 10日、8月23日 - 24日
點擊預約觀看電影放映

精品不斷帶來深度體驗，法國先鋒時裝設計師嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）於1910 年開設了自己的第一間帽子精品店，而後改寫女性穿衣思維、在高級訂制服的世界掀起了巨大革命，對時尚圈而言也是至關重要的人物。繼巴黎、東京等地之後，香奈兒在上海首次舉辦回顧展《時尚宣言｜嘉柏麗·香奈兒》，呈現超過 200 件作品、百年經典的標誌性黑色洋裝等，一同見證這不朽創作。本次展覽聚焦香奈兒女士創造的經典風格，以時間劃分出兩個重點，自 1910 年代到 1930 年代象徵品牌起點的創作，以及 1954 年至 1971 年重回時尚界後的作品。

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲嘉柏麗香奈兒卻以極簡和精準的風格解放了女性身體 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

愛馬仕, 電影, 奇幻, 時尚, 展覽

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