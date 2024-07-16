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伯朗推「易搖即溶咖啡」冷水直接泡　阿舍乾麵熱水泡也ＯＫ

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▲伯朗推「易搖即溶咖啡」冷水直接泡。（圖／各業者提供）

▲伯朗推「易搖即溶咖啡」標榜冷水泡開也能直接溶解。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

高溫持續，伯朗咖啡今夏宣布推出「ONE BREW易搖即溶咖啡」新品，其獨特之處在於可用冷水沖泡，加上冰塊直接就能冰涼入口，天氣熱不想出門，在家搖搖就馬上能喝冰咖啡，共有「無糖醇厚黑咖啡」與「含糖輕焙黑咖啡」兩種口味，單包平均價格18元；阿舍乾麵近期也推新技術，強調「免煮只要用泡的」就可吃，不用再開火等待。

▲伯朗推「易搖即溶咖啡」冷水直接泡。（圖／各業者提供）

全球即溶咖啡市場預計2030年將達到486億美元，年增長率為5.7%，凍乾咖啡市場每年增長6%，亞太區增長最快。伯朗咖啡觀察到此市場趨勢，推出全新「ONE BREW易搖即溶咖啡」系列，透過特殊冷凍乾燥工法，保留咖啡的香醇風味，並提升溶解速度和便捷性，適合現代快節奏生活的消費者。

▲伯朗推「易搖即溶咖啡」冷水直接泡。（圖／各業者提供）

業者表示，「無糖醇厚黑咖啡」完整呈現黑咖啡迷人的焦糖及巧克力醇厚香氣，口感圓潤柔和；「含糖輕焙黑咖啡」則加入微糖配方，散發細膩的醃漬蜜餞風味，調和出清爽明亮的微甘口感。該系列為條狀包裝設計，辦公室、旅行途中還是戶外活動都輕巧好攜帶。

▲伯朗推「易搖即溶咖啡」冷水直接泡。（圖／各業者提供）

其產品易溶解的特性可輕鬆調製冷飲或熱飲，加入牛奶就成冰拿鐵，或是加入檸檬汁製作一杯消暑的西西里風味咖啡都很方便，「ONE BREW易搖即溶咖啡」系列每盒20入，售價180元。

▲伯朗推「易搖即溶咖啡」冷水直接泡。（圖／各業者提供）

台灣包裝麵品牌阿舍食品，經過四年獨立研發，近期首度發表採用高熱能膨發技術的「POP Noodle泡煮麵」，標榜能泡又能煮，以往乾燥麵都需加熱等水滾，然後放入麵體煮食，而泡煮麵標榜就跟泡麵加熱方式一樣，只需熱水沖泡3至5分鐘即可快速享用。業者號稱無論煮、炒、拌、入湯都能維持十足的彈牙口感，不會有泡麵易軟爛的問題。

▲伯朗推「易搖即溶咖啡」冷水直接泡。（圖／各業者提供）

業者表示，新款「Psycho Noodle」也請女團「HUR」擔任品牌大使，其禮盒以HUR形象設計，凡購買禮盒即贈隨機9位團員形象珍藏卡牌，單箱售價899元，7／15前至阿舍官網可享早鳥預購9折優惠。

關鍵字：

即溶咖啡, 冷泡咖啡, 泡煮麵, 高熱能膨發技術, 快速沖泡

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