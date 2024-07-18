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天熱想吃冰？營養師曝「冰棒熱量含糖量圖鑑」　

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▲▼營養師曝「冰棒熱量含糖量圖鑑」 。（圖／Unsplash）

▲市面上冰箱種類選擇多。

記者曾怡嘉／台北報導

天氣熱到受不了，每天都想來支冰消消暑，你最愛哪種冰品呢？營養師高敏敏提供熱門冰棒「熱量含糖量圖鑑」，讓你挑選時一目了然，別再選錯而傻傻吃進過多熱量。

#熱門冰棒「熱量含糖量圖鑑」（以下為每一份冰品）

#杜老爺雙倍巧克力甜（86g）熱量：257kcal/含糖量量：15.1g

#樂天 爽冰淇淋 香草（158.7g）熱量：231kcal/含糖量：20g

#明治牛奶巧酥雪糕（85g）熱量：227kcal/含糖量：21.5g

#杜老爺曠世奇派 玫瑰鹽焦糖巧克力（73g）熱量：227kcal/含糖量17.3g

#森永牛奶糖雪派（97g)）熱量：221.3kcal/含糖量：21.4g

#瑞穗鮮乳雪糕（80g）熱量：206kcal/含糖量：14.4g

#明治北海道紅豆雪糕 （100g）熱量：195kcal/含糖29.4g

#WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕（95g）熱量：194.8kcal/含糖量17.5g

#小美紅豆粉粿（100g）熱量：183kcal/含糖量23.6

#義美紅豆牛奶冰棒(87.5g)熱量：164kcal/含糖量：10.7g

#小美冰淇淋 香草牛奶（85g）熱量：140kcal/含糖量13.3g

#百吉布丁大雪糕（100g）熱量：132kcal/含糖16.7g

#樂天哈密瓜雪糕（80g）熱量：130kcal/含糖量18g

#百吉棒棒冰（10g）熱量：108kcal/含糖量：26.1g

#杜老爺情人果脆冰棒（83g）熱量：81kcal/含糖量13.6g

#活益比菲多冰棒(80g)熱量：73kcal/含糖量17.4g

營養師高敏敏提醒，雖然吃冰的瞬間會有降溫消暑感，但身體在降溫的過程中，吃下的熱量可能讓體脂肪開始堆積，另外除了熱量之外，含糖量也要特別留意，建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好降到5%是最好。
像是便利超商的棒棒冰，看似清爽，但竟然有超過5顆糖的含糖量，換算之下和半糖飲料差不多，所以吃冰消暑偶爾為之，天天吃絕對熱量破表。

▲▼營養師曝「冰棒熱量含糖量圖鑑」 。（圖／Unsplash）

天熱想吃冰怎麼辦？營養師建議可以自己在家動手做天然水果冰，把喜歡的蔬果打成汁後再冷凍，或是和新鮮水果利跟優酪乳一起放在製冰盒裡，想吃冰時來一點，既有水果的纖維，也有乳製品的鈣質，消暑吃冰又獲得滿滿營養，可真是一舉兩得

關鍵字：

熱量, 含糖量, 冰品, 營養, 消暑

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