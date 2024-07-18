fb ig video ETtoday search mobile

台隆手創館推「環境友善」洗衣膠囊　無印、HOLA也有環保單品

>

▲台隆手創館「植萃高效洗衣膠囊」。（圖／業者提供）

▲台隆手創館「植萃高效洗衣膠囊」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

居家通路為發展產品獨特性，近年積極推出自有商品，台隆手創館近期推出自創品牌Angle Methods，發表品牌首個「植萃高效洗衣膠囊」產品，該主打滿足消費者對健康、環保和便利性的需求，強調環境友善與多功能性；無印良品日前也推出林木廢料製成的「生物炭除濕包」，HOLA則有「REAL系列」以簡約、天然、環保為訴求。

▲台隆手創館「植萃高效洗衣膠囊」。（圖／業者提供）

「植萃高效洗衣膠囊」主打多重功能的洗衣清潔，包括除臭、抗菌、去污、護纖、柔軟和固色，外層由日本水溶膜製成，號稱沒有添加塑化劑，使用上對孩童更加安全，而該產品具有97%生物分解率，環境友善，符合當前永續趨勢。

台隆表示，這款洗衣膠囊內含高濃縮的植萃配方，並添加低敏的小蒼蘭香，適合對肌膚敏感的用戶，添加了七大酵素成分，能分解日常生活中的各類污漬，並提供持續48小時的抗菌效果，目前在台隆手創館各門市及官方線上通路銷售，每袋包含30顆膠囊，原價450元，新品上市優惠價249元。

▲無印良品推出在地農產等永續產品線。（圖／業者提供）

▲無印良品推出在地農產等永續產品線，生物炭除濕包運用新竹大鹿林道人工林剩餘資材製作成生物炭，售價199元。

在無印良品近期推出運用林木廢料製成的「生物炭除濕包」。去年新竹發生的大規模林地火災，無印良品發起復育林區計畫時，以災區人工林剩餘資材製作成生物炭，不僅可作為除濕包使用，更可回歸土壤、改善土質，達到永續森林、循環經濟的理念。

▲IKEA台北4店周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲REAL劍麻纖維清潔海綿，售價3入59元。（圖／業者提供）

另一居家品牌HOLA，也推出隱藏版熱賣好物「HOLA REAL系列」，用簡約、天然、環保為訴求，並以可自然分解為核心，開發出實用機能與生活美學兼具的日常用品，售價59元至259元。

▲IKEA台北4店周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲REAL RPET抹布30公分Ｘ30公分，售價3入79元。

該系列包括劍麻、木漿棉雙面材質製作的「REAL劍麻纖維清潔海綿」，劍麻能夠有效刮除頑固油污，可降解木漿棉在強力吸水同時，不傷害餐具及環境，獨特「不掛油」特性讓餐具清洗更有效率；「REAL RPET抹布」使用RPET循環再生材質製成，超細纖維能以毛細原理快速帶走水痕及油污；「REAL抗菌去污廚房濕巾」，由天然植物纖維製成，搭配不傷手的溫和鳳梨酵素與植萃精油配方，不僅能有效去除油垢，擦拭後更可在檯面形成一層保護膜，減少細菌滋生。

▲IKEA台北4店周年慶優惠。（圖／業者提供）

▲REAL抗菌去污廚房濕巾48抽x3包，售價259元。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

報復心最重的3大星座！Top 1平時溫和讓人猜不到　甚至記仇一輩子

報復心最重的3大星座！Top 1平時溫和讓人猜不到　甚至記仇一輩子

壓力大快吃！營養師曝4種「抗憂鬱食物」　吃出快樂好心情

壓力大快吃！營養師曝4種「抗憂鬱食物」　吃出快樂好心情

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

天熱想吃冰？營養師曝「冰棒熱量含糖量圖鑑」　 夏綠蒂公主帶貨力不輸媽媽凱特王妃！墨鏡搜尋激增350% 你怕孤單嗎？「選一隻貓」心理測驗　秒測你的「孤獨指數」 大谷翔平愛妻36,000元珠寶上身　葡萄造型露優雅品味 《她的日與夜》10金句：你現在不是青澀的二十多歲，你可以有話直說 高雄排隊「千層可頌蛋塔」快閃台北　一日限量30盒售完為止 你挑選另一半眼光好嗎？超準心測分析擇偶觀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面