台隆手創館推「環境友善」洗衣膠囊　無印、HOLA也有環保單品

▲台隆手創館「植萃高效洗衣膠囊」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

居家通路為發展產品獨特性，近年積極推出自有商品，台隆手創館近期推出自創品牌Angle Methods，發表品牌首個「植萃高效洗衣膠囊」產品，該主打滿足消費者對健康、環保和便利性的需求，強調環境友善與多功能性；無印良品日前也推出林木廢料製成的「生物炭除濕包」，HOLA則有「REAL系列」以簡約、天然、環保為訴求。

「植萃高效洗衣膠囊」主打多重功能的洗衣清潔，包括除臭、抗菌、去污、護纖、柔軟和固色，外層由日本水溶膜製成，號稱沒有添加塑化劑，使用上對孩童更加安全，而該產品具有97%生物分解率，環境友善，符合當前永續趨勢。

台隆表示，這款洗衣膠囊內含高濃縮的植萃配方，並添加低敏的小蒼蘭香，適合對肌膚敏感的用戶，添加了七大酵素成分，能分解日常生活中的各類污漬，並提供持續48小時的抗菌效果，目前在台隆手創館各門市及官方線上通路銷售，每袋包含30顆膠囊，原價450元，新品上市優惠價249元。

▲無印良品推出在地農產等永續產品線，生物炭除濕包運用新竹大鹿林道人工林剩餘資材製作成生物炭，售價199元。

在無印良品近期推出運用林木廢料製成的「生物炭除濕包」。去年新竹發生的大規模林地火災，無印良品發起復育林區計畫時，以災區人工林剩餘資材製作成生物炭，不僅可作為除濕包使用，更可回歸土壤、改善土質，達到永續森林、循環經濟的理念。



▲REAL劍麻纖維清潔海綿，售價3入59元。（圖／業者提供）

另一居家品牌HOLA，也推出隱藏版熱賣好物「HOLA REAL系列」，用簡約、天然、環保為訴求，並以可自然分解為核心，開發出實用機能與生活美學兼具的日常用品，售價59元至259元。

▲REAL RPET抹布30公分Ｘ30公分，售價3入79元。

該系列包括劍麻、木漿棉雙面材質製作的「REAL劍麻纖維清潔海綿」，劍麻能夠有效刮除頑固油污，可降解木漿棉在強力吸水同時，不傷害餐具及環境，獨特「不掛油」特性讓餐具清洗更有效率；「REAL RPET抹布」使用RPET循環再生材質製成，超細纖維能以毛細原理快速帶走水痕及油污；「REAL抗菌去污廚房濕巾」，由天然植物纖維製成，搭配不傷手的溫和鳳梨酵素與植萃精油配方，不僅能有效去除油垢，擦拭後更可在檯面形成一層保護膜，減少細菌滋生。

▲REAL抗菌去污廚房濕巾48抽x3包，售價259元。