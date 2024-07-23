說流行／CHANEL22全新印花、蝴蝶結包搶先公開！秋冬前導亮點一次看

記者鮑璿安／綜合報導

時尚的腳步提前來到秋冬時節，CHANEL香奈兒公開了2024/25 秋冬前導系列，往往前導系列作為暖身之作所以更符合日常實穿性，這一季則邀請到女演員卡蜜拉莫羅尼（Camila Morrone） 演繹，喚醒沉睡的性感魅力，也能夠一窺當中的話題單品配件，為大家列出購物指南。





▲卡蜜拉莫羅尼（Camila Morrone） 演繹CHANEL 2024/25 秋冬前導系列。（圖／品牌提供）

此前導系列勾勒出年輕女性的動人魅力與果決自信，短版外套、大圓領套裝與腰帶式大衣，在秋冬時節的衣櫥中充當主角，注入陽剛硬挺的肩線設計，同時擁有流暢的合身腰部剪裁，在Camila Morrone演繹之下充滿好萊塢女星的魅惑、神秘氣質。眾多香奈兒標誌性符碼一一浮現，如菱格紋皮革口袋和山茶花，以及遍布於袖口、領口和辮飾上的刺繡蝴蝶結，是當代香奈兒女孩的象徵。





▲眾多香奈兒標誌性符碼一一浮現，如菱格紋皮革口袋和山茶花，以及遍布於袖口、領口和辮飾上的刺繡蝴蝶結。（圖／品牌提供）

斜紋軟呢襯衫式外套點綴上70年代風格的花卉圖案，有著口袋的男裝樣式大衣呈現黑白相混的紋理；嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）鍾愛的針織衫與運動服飾，則體現在V 字衣領和黑色連身褲之上，帶給人行動自如，率性陽光的爽朗面貌。





▲蝴蝶結造型肩背包。（圖／品牌提供）

▲灰黑色花卉圖騰22包 。（圖／品牌提供）







▲深紅色皮革菱格紋口蓋包。（圖／品牌提供）





▲黑色皮革菱格紋手拿包 。（圖／品牌提供）

值得關注的包款配件方面，銀色成為秋冬的閃亮基調之一，本系列出現一款蝴蝶結造型肩背包，將蝴蝶結褶皺放大呈現在包身，並融入皮穿鍊細節顯得格外可愛；標誌性菱格紋包款注入了花卉或是更多元的素面皮質，連帶CHANEL 22包款也換上酒紅色外衣、穩重的灰黑色花卉，提前包裹上秋冬的靜謐優雅。而麂皮或漆皮圓頭靴、大珍珠與銀色項鍊等服飾珠寶配件，洋溢極致柔美氣韻，勢必成為點亮全身造型的關鍵單品。

▲米黑雙色麂皮拼接低跟長靴 。（圖／品牌提供）

▲雙C LOGO丹寧開放式手環 。（圖／品牌提供）

另一大備受矚目的新作，BOTTEGA VENETA在2024春夏迎來的新成員「Citta」 與 「Cha Cha」包款，Citta在義大利文之中有著「城市」之意，此款包寓意實用主義，呈現出高雅講究的造型外觀，低調的金屬圓環點綴在側身，輔以充滿動態感的的流蘇元素，也可自由移動肩帶長短，從初始到完工，將耗盡約莫32公尺長的皮革條。Cha Cha廓形則更扁平，名字令人想起跳舞的樂趣與腳步聲，透過可拆卸式的肩背設計，將實用的肩背包搖身一變成為輕鬆愜意的手拿包。早秋新色也一併公開了，以混色編織訴說自然靈感，混入多達三種清新色調，綠、藍、紫點亮全身裝扮，無論是如礁石般沉穩的色調，還是如棕櫚葉般綠意盎然的質感，都讓人彷佛置身於自然之中。





▲CHA CHA 混色編織皮革肩背包NT$154,600 。（圖／品牌提供）