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星巴克7／22起連兩天買一送一　5款星冰樂現喝爽賺一杯

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▲▼營養師曝「星冰樂熱量排行榜」 。（圖／Unsplash）

▲星巴克買一送一今天有星冰樂喔。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

今（7／22）正式邁入大暑，一年最熱的時節已經到來，星巴克今一連兩天推出特定飲品買一送一優惠，其中還包含5款熱門星巴克，今明兩日出手直接現賺一杯；伯朗咖啡館周一也有會員買一送一，且不限同品項；路易莎上午11點前黑卡咖啡第二杯也有7折優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

星巴克7／22、7／23連續兩天推出「盛夏推薦 指定品項好友分享日」，活動期間消費者從上午11店至晚上8點，至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

▲星巴克買一送一,星冰樂,星沁爽,冷萃。（圖／業者提供）

指定飲品包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典紅茶葛粉燕麥那堤、經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、芝麻杏仁豆腐星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂。不但有眾多那堤選項，還有5款星冰樂可以選擇，大家快快揪咖消暑吧！

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。另有不適用於此優惠的門市，其未提供好友分享門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館在7月份的每周一推會員買一送一優惠，且全台門市均有提供，會員只要全額以Lounge卡儲值金付費，即可享飲品買一送一優惠。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，另季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布)、單品系列（單品美式／拿鐵／冷萃）、瓶裝飲品、啤酒則不在優惠之列，飲品限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎7月起針對黑卡會員優惠調整，從原來11點前咖啡第二杯半價優惠，調整成「第二杯7折」優惠，此外還有「超值早餐+1元飲品升級美式黑咖啡」、「11點後飲品＋蛋糕，蛋糕可享9折」，以及「憑黑卡點數5點換任一飲品9折」。而伯朗咖啡館7月仍續行會員每周一以Lounge卡儲值金付費，飲品可享買一送一，優惠品以低價者計。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, 星冰樂

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