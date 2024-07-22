高雄夢時代「動漫祭」14個角色齊聚　合影買周邊通通有

▲高雄夢時代推出主題活動「2024高雄翻轉動漫祭」。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

炎炎烈日加上暑假期間，看準消費者吹涼與娛樂需求，高雄夢時代與台隆手創館不約而同針對動漫、插畫迷推出主題活動，「2024高雄翻轉動漫祭」祭出14個動漫角色和合影區，台隆手創館則有日韓人氣IP登場，讓北中南粉絲無論是想收藏限定周邊，或是滿足打卡照通通有，讓動漫迷們度過一個難忘的動漫之夏。

「2024高雄翻轉動漫祭」即日起至8／25在夢時代登場。活動最大亮點是14個動漫角色合影區，包括《鬼滅之刃》五位柱、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》全家福，以及新番《膽大黨》的角色首次亮相。此外《Fairy Tail魔導少年》、《進擊的巨人》等人氣作品也都有專屬拍照區，讓粉絲們過足動漫癮。

高雄動漫祭現場推出8款限定禮包，包括《無職轉生》禮包內含洛琪希老師造型商品，《葬送的芙莉蓮》則有1000片拼圖和全彩抱枕，很有禮物風，每款售價680元。《Lycoris Recoil 莉可麗絲》主題大扭蛋機也是一大亮點，讓粉絲們有機會抽中限定毛巾或長型抱枕，單顆售價300元。

台隆手創館即起至9／1期間，在台北京站和台中LaLaport門市推出日韓人氣IP角色快閃活動。韓國的「Sleepy Teddy絲莉比小熊」首次來台，帶來一系列毛茸療癒的周邊，如熊頭造型收納包和小熊絨毛娃娃鑰匙圈。日本超人氣的「吉伊卡哇」與「貓福珊迪」也不遑多讓推出多款新品，包括吉伊卡哇刺繡棒球帽和貓福珊迪壓克力置物盒。

台北快閃店的商品種類豐富，單品價格從400元到1,200元不等，其中絲莉比小熊實用托特包可愛實用，售價500元；吉伊卡哇多功能毯售價1,200元，又療癒又可微保暖。另一亮點是獨家拍貼機和姓名貼機，讓粉絲能製作專屬紀念品。業者表示，京站門市單筆消費Sleepy Teddy商品滿1,200元，還可獲贈限定小吊牌。