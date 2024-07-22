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最萌Care Bears羽球拍、彩虹熊包袋必收！夢幻聯名VICTOR少女心破表

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▲VICTOR X Care Bears 。（圖／品牌提供）

▲VICTOR X Care Bears 聯名系列。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

受到大人小孩喜愛的美國人氣卡通Care Bears跨足運動界了！首度與羽球領導品牌VICTOR展開聯名，從羽球拍、羽球鞋、包袋等單品全都跳上夢幻的彩虹熊，結合星空雲朵療癒指數破表，多達20款單品一次登場，簡直讓人看了就少女心噴發。

▲VICTOR X Care Bears 。（圖／品牌提供）

▲VICTOR X Care Bears 。（圖／品牌提供）

▲VICTOR X Care Bears 。（圖／品牌提供）

▲球拍、球袋呈現Care Bears在星星、愛心和彩虹之間歡樂玩耍的形象。（圖／品牌提供）

Care Bears源於80年代初，標誌性的肚皮徽章展示獨特的個性符號，現今造福眾多羽球迷帶來VICTOR X Care Bears 聯名系列，共推出20款裝備，將小熊的經典彩虹形象注入運動單品中，涵蓋成人款及親子款相當童趣。本次重點2款球拍部分，中階款羽球拍以溫暖粉紫配色融入Care Bears，專屬拍套袋上Care Bears揮舞著球拍置身於雲端，周圍環繞著城堡和星辰，宛如在天空上打著羽球；而入門款羽球拍及拍套袋則主打明亮的藍色系，呈現Care Bears在星星、愛心和彩虹之間歡樂玩耍。

▲VICTOR X Care Bears 。（圖／品牌提供）

▲VICTOR X Care Bears 。（圖／品牌提供）

▲T恤、短裙同樣可愛。（圖／品牌提供）

▲VICTOR X Care Bears 聯名系列包含專為成人與兒童設計的專業羽球鞋。（圖／品牌提供）

▲VICTOR X Care Bears 聯名系列包含專為成人與兒童設計的專業羽球鞋。（圖／品牌提供）

專業羽球鞋同樣採用星空意向，軟萌的Care Bears刺繡圖案與粉藍鞋身相呼應，鞋面採用PU皮革搭配透氣網布，配備EVA中底，打造穩定度與舒適性質。針對所有新手都可以入手的周邊產品部分，則帶來了運動毛巾、護腕、運動襪及握把布，親子款休閒上衣、T-shirt、短裙、襪子等，聯名系列目前已經於全台VICTOR概念店上市，把熊熊一次都帶回家。

▲▼ Nike x Jacquemus 。（圖／品牌提供）

▲▼ Nike x Jacquemus 。（圖／品牌提供）

▲▼ Nike x Jacquemus 。（圖／品牌提供）

▲ Nike x Jacquemus 最新聯名色系圍繞红、白、藍、銀，以此致敬浪漫柔韌的法國情懷 。（圖／品牌提供）

同時，Nike x Jacquemus第三度話題聯名終於公開，兩大品牌於2022年首度攜手，實現了精品設計和運動風格的完美结合，本次獻上最新聯名系列，涵蓋多套運動服裝、Le Swoosh包款以及全新Nike x Jacquemus Air Max 1聯名鞋款。色系圍繞红、白、藍、銀，以此致敬浪漫柔韌的法國情懷，在上次聯名就熱賣一空的當紅Le Swoosh包也迎來三款全新配色；聯名鞋款Air Max 1則保留其立體的輪廓以及充氣質感，連鞋底也非常有獨特性，實現機能性最大化。該系列將於7月23日登陸Nike平台，Le Swoosh時尚包款及Nike x Jacquemus Air Max 1鞋款及服飾系列將透過Nike.com 以及Nike指定店點發售。

關鍵字：

CareBears, VICTOR, 羽球, 彩虹, 聯名

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