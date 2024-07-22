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楊紫《長相思2》8金句：當你無力去改變任何事時，似乎只有等了

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記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《長相思》由女星楊紫，男星張晚意、鄧為、檀健次演出，相隔1年終於播出第2季備受矚目，劇情圍繞小夭（楊紫飾）與赤水豐隆（王弘毅飾）婚禮上，防風邶(真實身分為相柳)（檀健次飾）出現搶婚，而瑲玹（張晚意飾）是否真實向玖瑤表達情意，比第一季更深入的愛恨糾葛，當中的金句台詞也不少，一起來看看。

▲▼ 長相思。（圖／翻攝自微博長相思）

▲長相思。（圖／翻攝自微博長相思，以下同）

1. 找一個人同行不難，找一個志趣相投，傾心相待，能讓旅途變得有意思的人同行很難。

2. 如果你主動，我只會更加克制。

3. 可人只能看到一時的選擇，卻看不到一世，誰又知道一時的選擇，縱使一時難過卻不一世後悔呢？

4. 若想得到什麼，你就得相信，這個東西是存在的。你自己啊都拒絕相信的話，就不會付出真心，若是連真心都不付出的話，你想得到的東西啊，根本就不會得到，不相信，不付出就不會得到想要的結果。

▲▼ 長相思。（圖／翻攝自微博長相思）

5. 因為我從小的經歷，我覺得人與人之間的感情很悲觀，我覺得一切都不可靠，我從來沒有真正地相信過你，因為我不敢，我也從來沒有主動付出過，可每當結果發生的時候，我便會覺得，你看吧，一切如我所料，人心難測。可我卻忘了，這世間事，種瓜得瓜種豆得豆，我正是這個結果的推動者，因為我的不信任，還有我的自以為是，我失去了自己喜歡的人。

6. 你說人為什麼會長大呢？人越長大，看似頭頂的天空越來越寬，實則腳下的路越來越窄，能做的選擇也就越來越少。

▲▼ 長相思。（圖／翻攝自微博長相思）

7. 我喜歡那些美好的時光，可是我不喜歡沉湎於過去的回憶，可還是要往前走，過去就是過去了。

8. 當你無力去改變任何事，也不知道怎麼去改變的時候，似乎只有等了。

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關鍵字：

陸劇, 楊紫, 張晚意, 長相思, 台詞

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