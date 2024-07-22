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補鐵不只吃牛肉！營養師教吃「高含鐵食物」　吃素也能有效補鐵

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▲▼ 補鐵不只吃牛肉！營養師教吃高含鐵食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師分享高含鐵量食物，教你有效補鐵補元氣。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@minmin_rd

想要補鐵只會狂吃牛肉？吃素的人就只能吃營養補給品來補鐵嗎？缺鐵補血到底要怎麼吃才有效？知名營養師高敏敏就分享「肉類海鮮」類和「蔬菜植物」類的高含鐵量食物排行榜，教你吃對高含鐵量食物，有效補充鐵質，幫你補血還補元氣。

根據衛福部建議，男性一天應攝取10毫克的鐵、女性一天應攝取15毫克的鐵，缺乏鐵會導致身心疲累、做什麼事都感到沒精神，甚至可能影響學習和大腦的記憶力。想要有效補鐵就要吃對食物！高敏敏就列出肉類海鮮食物含鐵量和蔬菜植物含鐵量的排行榜，讓你一眼看懂哪個食物含鐵量多。

▲▼ 補鐵不只吃牛肉！營養師教吃高含鐵食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃肉類海鮮含鐵量排行
 （以下為每100g之鐵質含量）

1.豬血 28 mg

2.西施舌 25.7 mg

3.鴨血 15.6 mg

4.九孔 11.4 mg

5.豬肝 10.2 mg

6.文蛤 8.2 mg

7.章魚 6.1 mg

8.牛腱 3.0 mg

動物性食物中富含的鐵為「血基質鐵」，是屬於人體吸收率較好的鐵質。

▲▼ 補鐵不只吃牛肉！營養師教吃高含鐵食物 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃蔬菜植物含鐵量排行

（以下為每100g之鐵質含量）

1.生紫菜 56.2 mg

2.熟海苔 37.9 mg

3.紅莧菜 11.8 mg

4.紅鳳菜 6.0 mg

5.水蓮 3.7 mg

6.空心菜 3.1 mg

雖然植物中的鐵屬於「非血基質鐵」，人體在吸收上當然沒有肉類的血基質鐵好吸收，但有研究發現，酸性環境可以幫助鐵質的吸收，所以吃補鐵蔬菜時搭配維生素C，像是芭樂、木瓜、奇異果等，可以增加鐵43%～63%的吸收率。

最後，高敏敏也提醒，高鈣和高鐵，兩者具有拮抗作用、彼此會競爭吸收，因此不建議一起食用。

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關鍵字：

鐵質, 補鐵, 缺鐵, 補血, 食物, 含鐵量, 排行, 肉類, 蔬菜, 營養師, 高敏敏

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