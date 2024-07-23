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超準！「想變成哪隻貓」心理測驗　秒測你的心理年齡

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記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝小紅書

有些人即使年紀不大，但內心超成熟，也有些人徒增年歲，內心卻猶如長不大的孩子，單純又浮躁。最近《小紅書》上就有個超夯的心理測驗，只要選出你想變成哪隻貓，就能快速測出你的心理年齡是幾歲。

Q：請以第一眼直覺，選出你想成為哪隻貓？

▲▼ 心理測驗 。（圖／翻攝小紅書）

A.花貓

B.橘貓

C.白貓

D.黑貓

＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

A.花貓：心理年齡80歲

凡事都會加以哲學思考的你，就像一隻步入老年的花貓。你的心理年齡比實際年齡來得更成熟，對於生活的體認比起同齡人也更深刻，所以你們對於一些世俗的事都看得很淡，遇到問題時更是沉穩淡定、處變不驚，因為你認為，保持從容冷靜的心去面對，才能做出正確的決策。

B.橘貓：心理年齡20歲

色彩鮮豔的橘貓，充滿活力，而選擇想成為橘貓的你，也同樣有著和橘貓一般熱情好動的性格，喜歡冒險，對於新鮮事物也很勇於嘗試。你的自我意識很強，但同時內心也很敏感，有時候別人的一個眼神或不經意的一句話，都會讓你感到不安。

C.白貓：心理年齡10歲

白貓象徵著純真與乾淨，想成為白貓的你，有著一顆還沒被世俗玷污的純潔之心。現在的你，心理狀態就像是處在「兒童階段」，對一切都充滿好奇心，外界的風吹草動很容易影響、打擊到你，因此你的內心裡很渴望能被他人認可，這會是你的自信來源。

D.黑貓：心理年齡50歲

黑貓象徵著冷靜與成熟，選擇黑貓的你，已經經歷過許多歷練，你的內心現在已足夠很強大，不會盲目跟風。你有著自己的價值觀和世界觀，即使面對崎嶇難行、充滿阻礙的環境，也會堅持自己的立場，不會輕易就被動搖。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 心理年齡, 貓咪

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