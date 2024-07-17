沒自信還是被傳統束縛？超夯心測秒看你「戀愛上最大的問題」

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

每個人在面對感情時，或多或少都會有一些盲點，有時就會變成你談戀愛時的最大阻礙，你知道自己在戀愛上最大的問題是什麼嗎？《小紅書》上有個超夯的心理測驗，只要一個問題就能快速測出你最大的戀愛問題，快來試試看。

Q：假設有一天天氣很晴朗，你正在戶外踏青，但突然面前出現了一頭猛獸，你會怎麼應對？



A.躺下裝死



B.拼了命地跑



C.呆立不動



D.爬上最近的樹

＊分割下為選項解析＊

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A.躺下裝死：被傳統觀念束縛



選擇A的你，在戀愛上的最大問題很可能是受到傳統觀念束縛。傳統思想中很注重的「門當戶對」觀念，對你造成了不少影響，你認為兩個人的生長環境不同，思考模式和生活習慣也就會很不同，會導致雙方難以溝通、難以調整。所以當遇到對方和自己的生活環境有所差異時，你的潛意識就會開始悲觀，總會覺得兩個人不相配，在一起也沒有未來。

B.拼了命地跑：自信心不足



選擇拼命奔跑的你，最大的戀愛問題很可能是對愛情、對婚姻沒有足夠的自信。你本來就是比較缺乏自信的人，尤其在感情方面更是如此，害怕另一半拋棄自己，或是怕被嫌棄容貌、學歷、身材或身份等條件配不上對方。而這些不安的因素，可能會以控制欲表現出來，是因為你想要隱藏內心的恐懼，甚至很可能會為了避免被拋棄，而選擇自己先提分手。

C.呆立不動：缺乏毅力



選擇C的你，在愛情最大的問題是「對戀愛缺乏持續在一起的毅力」。戀情一旦從熱戀走向穩定期，你的內心就很容易會漸漸地對這段感情產生厭倦，不想再費心費力地去探索對方。之前很喜歡的一起做的事，對你來說，從熱情如火變成了例行公事，你也想要找回新鮮感，但又不知該怎麼改變，這種無力感將會成為你戀愛上最大的問題。

D.爬上最近的樹：嚮往自由



選擇這個選項的你，在愛情上最大的問題很可能是在期望戀愛中得到更多的自由。你擔心戀愛後，會成為被控制的弱勢，若另一半流露出較為強勢的行為舉止，像是會把自己的想法加在你身上，或希望你可以退讓多一點，你就會感到特別不舒服，而想迴避對方，進而就會想用分手來換取不被他人干涉的自由。