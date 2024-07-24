「越晚越清醒」星座Top 3 ！第一名熬夜上癮捨不得睡　最愛享受深夜





▲晚睡強迫症的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

熬夜會上癮，對於很多人來說，越到夜晚越是活力加倍，完全捨不得入睡，這可能是多數人的生活寫照，以下就公開晚睡強迫症的星座Top 3 ，你也上榜了嗎？

Top 3 雙魚座

雙魚座屬於浪漫愛幻想的代表，白天的他們，沒有時間和空間去思考問題，於是夜幕降臨時，就開始了異想天開的構想，不管是愛情和事業，都能成為夜晚思考的內容。不過通常沒有什麼建設性，等睏意來襲時，就突然之間昏睡，所以一日一日過去，成為愛熬夜的夜貓子，強迫自己晚睡，否則好像浪費了生命。

Top 2 天蠍座

天蠍座的晚睡，源自於個性上的孤僻，白天的他們很少融入群體，只有晚上一個人的時候，才能找到真正的價值。並且他們很喜歡在夜晚和姐妹好友或是哥們聊心事，好像白天說不出話來一樣，只有夜晚才能掏心掏肺，這個時候思緒和精神也都比白天清楚很多，完全的夜型人代表。

Top 1 天秤座

天秤座習慣把需要專注的事情留在晚上，再加上他們本身的個性就比較慢悠悠，因此更有藉口熬夜晚睡了，很多事情都堆到晚上才做，常常突然發現已經很晚了，但是隔天卻要一早起來上班的慘劇。而且天秤喜歡把自己關在小世界中，其實有時候身體累了卻捨不得閉眼睛入睡，總覺得睡前才是真正的獨處時光，因為只有夜晚才能好好釋放壓力。