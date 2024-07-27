Wendy「六塊腹肌」身材太瘋狂！出道前靠4招狂瘦20公斤　保持早睡早起

文／美人圈

韓國女團Red Velvet迎來出道10周年，近期以專輯《Cosmic》回歸樂壇，在新釋出的舞蹈版MV中，成員Wendy穿著短版露臍上衣，明顯的六塊腹肌引起韓國網友們的熱議！Wendy近年來健身有成，和出道前圓潤的模樣相差甚大，這幾次的回歸舞台更展現出非常健康的身型，看得出來有多麼努力的鍛鍊。今天小編也整理出Wendy的瘦身秘訣，一起繼續看下去吧！

▲Wendy近年來健身有成。（圖／Youtube／Red Velvet）

出道前Wendy也曾經是棉花糖女孩，甚至因身材而錯失成為練習生的機會！即使鏟肉後成功出道，在出道前期仍肉肉的Wendy，也常被粉絲攻擊身材。現在的她不但為夢想狂瘦20公斤，更是Red Velvet裡頭最瘦的呢！

▲Wendy曾是棉花糖女孩。（圖／IG@todayis_wendy、Naver）

▲Wendy狂瘦20公斤。（圖／News1、IG@todayis_wendy）

Wendy瘦身秘訣

1：每日勤跳舞+跳繩

出道後為了更加完美上鏡的Wendy，下定決心減肥的她，每天開始瘋狂練舞，甚至每天還會再跳繩1萬下，讓自己耗盡體力排汗，雖然Wendy覺得這樣的瘦身效果很有效，但她也提醒大家，一定要適當地依據自己的體力來運動，千萬不要一次增加太多運動量、或是為了減重而硬撐。循序漸進、持之以恆的運動反而會更有效果唷！

▲Wendy每天會跳繩1萬下。（圖／Naver、IG@todayis_wendy）

2：只喝流質食物

Wendy在韓綜《請給一頓飯》的時候，就有被問到是怎麼減肥的。想不到Wendy透漏了自己的菜單，讓主持人驚訝到不行。Wendy表示自己的早餐會將「黑豆+牛奶+蘋果+高麗菜」打成汁，午餐和晚餐則是只喝一碗南瓜湯，這種地獄的減肥菜單，真的要靠著強大的毅力才做到！

不過Wendy表示，練習生時期的減肥方法都比較極端，現在已經做不到那樣，也呼籲粉絲們千萬不要長時間使用這種激烈的方式減肥。

▲Wendy練習生時期的減肥方法都比較極端。（圖／Naver、IG@todayis_wendy）

3：早睡早起

韓國女團忙碌的生活，讓她們的休息時間都不太穩定，Wendy表示除了宣傳期，其他的時間她都一定會保持每天早睡早起的規律作息，也會有補眠的習慣，不只可以幫助提神，睡覺時也比較不會肚子餓，充足的睡眠還能提高身體代謝能力、活化腸胃蠕動，這樣才能更快的瘦下來！

4：每餐計算熱量

Wendy在練習生時期，原本都是只吃流質食物來減肥，但因為這樣的辦法實在是太容易飢餓且沒有飽足感，後來Wendy調整減重菜單，早餐改為以低熱量蔬果為主，午餐吃紫米飯搭配青菜或水煮雞胸肉沙拉，晚餐則是喝蛋白質奶昔或是不進食，並堅持其餘時間都不吃東西，不只可以控管每餐的熱量，也能養成時間到才吃飯的習慣！

▲Wendy調整減重菜單。（圖／IG@todayis_wendy）

而晚上的熱量是最容易累積在體內的，與其斤斤計較三餐的熱量，不如控制好「晚餐」的熱量，並保持睡前空腹的好習慣，自然而然就能慢慢瘦下來。

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