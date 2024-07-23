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小心越吃越胖！減肥快避開5種「偽健康食物」　第3熱量比肥肉還高

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▲▼ 常被誤認能減肥的5種「健康食物」。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲有些食物看似健康，其實很可能是「減肥地雷」。（圖／翻攝IG@ yubi_190）

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

有些人明明很認真減肥，也有搭配運動，瘦身成效卻不佳，甚至越減越肥，很可能是因為上了「偽健康食物」的當！某些食物看似健康，常被人誤以為有利於減肥，就很放開心胸的吃，但其實這些食物可能一點都不健康，隱藏高糖高鈉，熱量超高甚至超過肥肉！快來看看以下5種「減肥地雷」你中了幾個？

▲▼ 常被誤認能減肥的5種「健康食物」。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃乳酸菌飲料

有許多乳酸菌飲料號稱可以促進消化、幫助減肥瘦身，雖然其中確實有添加有助於腸道活動的乳酸菌成份，但其含量可能很稀少，能不能真正幫助消化不好說，且大多數乳酸菌飲料為了口感和味道更添加了大量糖分，不僅不能減肥，反而容易發胖。如果真的想喝，建議挑選低糖或無糖款。

＃蒟蒻

蒟蒻本身熱量低，能提供飽足感，被不少人認為是可以幫助瘦身的「健康食物」，但營養師指出，蒟蒻質量96%~97%都是水分，所含的營養成分也很少，如果只靠吃蒟蒻減肥，容易造成營養不良，甚至使肌肉量下降，尤其像是蒟蒻乾這類加工調味過的蒟蒻食品，熱量暴漲且鈉含量很高，反而容易越吃越肥。

▲▼ 常被誤認能減肥的5種「健康食物」。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃蔬果脆片

不少人以為蔬果脆片是蔬菜水果做成的，可以補充營養而且很健康，可以幫助減肥，但其實許多市售蔬果脆片的熱量竟比肥豬肉還高！市售蔬果脆片大多是以低溫油炸製成，其油脂含量非常高，為了口感好，還會另外添加糖和鹽，高油脂加上高糖分，就會讓熱量飆升。

＃素肉

有些人吃素是因為認為吃肉容易發胖、吃菜可幫助減肥，才開始吃素，而素食料理中的素肉，其脂肪含量可能比五花肉還高，想減肥的人記得選擇低脂、烹調方式少鹽少糖少油的素肉。

▲▼ 常被誤認能減肥的5種「健康食物」。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃蔬果汁飲料

現代人外食比例越來越高，許多人蔬果攝取不足，為了方便就會喝市售的蔬果汁飲料，以為能補充每日所需蔬果，幫助消化，並把蔬果汁飲料當作「健康食品」。但其實市面上的蔬果飲品純汁含量稀少，且含有大量糖分，加工過程中許多營養素被破壞，連纖維也一同被去除，實際上就是飲料，其熱量更大約等於2/3杯珍珠奶茶，喝多反而造成肥胖。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 健康食物, 食物, 發胖, 肥胖

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