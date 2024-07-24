七夕獻上愛的首飾　期間限定法式包裝更加分

▲Les Néréides迷你芭蕾新款配上搶眼紅花。（圖／Les Néréides提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

8月10日為七夕情人節，為另一半挑選首飾作為愛的禮物，從包裝就要開始講究，以繽紛琺瑯與童趣設計著稱的法國品牌Les Néréides，即起至8月底推出期間限定的七夕包裝服務，採用浪漫的粉色絲帶束上象徵酸甜愛情的草莓小卡，每一份禮盒將再附上七夕手寫卡片，獻上最甜蜜的祝福。





▲Les Néréides七夕限定夢幻草莓禮物包裝。

Les Néréides今夏主打採收的季節系列首飾，呈現紅透的果實搭配粉色花朵的活潑設計，完美呼應法式鄉村風的七夕限定包裝風格；若想為另一半挑選優雅款式，芭蕾舞女伶首飾為品牌經典首選，新品為芭蕾舞者配紅花的設計展現熱情魅力。





▲Les Néréides採收的季節項鍊呈現紅透的果實與花卉圖案。

而不限場合、日常百搭的單鑽項鍊，日本輕珠寶品牌agete於七夕情人節前夕推出豐富款式，包括品牌首次將14K金結合10分鑽的Carol項鍊、巧妙將鑲爪隱藏盡顯主鑽光芒的secret單鑽項鍊，另有設計感取勝的微笑項鍊，由鑽石排出一抹微笑曲線，作為情人節禮物相當討喜。





▲agete推出不同設計與不同重量的單鑽項鍊可供選擇，約22,200元起。（圖／agete提供，以下同）





▲agete微笑鑽石項鍊，約13,700元起。