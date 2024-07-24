《社內相親》薛仁雅不畏強颱飛抵高雄！短髮配TB包超仙　寵粉注意安全

記者鮑璿安／綜合報導

颱風凱米增強為強烈颱風，仍有韓星按照原計劃來台，薛仁雅今24日下午順利抵達高雄，這次受邀來台參加TORY BURCH 高雄義享天地精品店開幕記者會，她一舉一動相當親民，對於風雨無阻前來機場守候的粉絲們獻上簽名福利，率性十足的機場造型超有女神魅力。

▲ 薛仁雅手提淺奶油色 T Monogram Leather 半月包，從仁川機場出發來台 。（圖／品牌提供）

▲奶油色 T Monogram Leather 半月包 。（圖／品牌提供）

▲Clear 高跟鞋 。（圖／品牌提供）

薛仁雅今中午從仁川機場出發來台，即便颱風攪局仍按照原定行程進行，航班準時在下午抵達台灣，機場造型方面也成為看點，她身穿TORY BURCH 2024 早秋系列黑色羅紋亨利衫與丹寧工裝褲，風格相當率性輕便，手提淺奶油色 T Monogram Leather 半月包，腳踩 Clear 高跟鞋脫穎而出，呈現毫不費力的時尚感。面對特別前來機場守候的粉絲們，薛仁雅不光近距離與粉絲互動，隨後也在IG限時動態發文叮嚀大家，「希望大家注意安全，在這種（颱風）狀況下，一定要給來機場接機的粉絲簽名啊！」也暖心發出「Fingers crossed」手指交叉的表情，表達祈求好運。





▲ 薛仁雅抵達台灣後，在IG發限時動態關心粉絲 。（圖／翻攝自IG）

薛仁雅這次首度來台，受邀出席 TORY BURCH 高雄義享天地精品店開幕記者會，原計劃大約在台停留三天兩夜時間，是否因颱風影響而改變還未可知。

薛仁雅近年來演出《哲仁皇后》、《社內相親》等熱播戲劇而廣為人知，她也深受時尚品牌青睞，日前為韓牌Marhen.J包款演繹形象照，詮釋丹寧休閒風格、都會感OL，風格多變完全難不倒。