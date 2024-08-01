「末日廢土風」5個穿搭要點！日常怎麼運用？有哪些品牌推薦一次看

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末日廢土風很難駕馭嗎？掌握這5個穿搭要點，你也能跟上現在最時髦的未來主義美學浪潮！

這幾年在《沙丘》、《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》等描述末世新人類社會的未來主義電影，受到全球觀眾的喜愛，在人類文明被毀滅、浩劫重生後的戰爭世界裡，生存才是最重要的任務，因此電影中那些與環境能重疊的大地色面料、破敗之中提供機能性的服裝，成為一種嶄新的末日廢土風格。

像是Lisa最新推出的新歌〈Rockstar〉、女團aespa和XG都在作品造型中大量使用了廢土風，千黛亞（Zendaya）先前在電影宣傳期間也帶來一套套宛如未來文明的服裝！那麼在日常穿搭裡該怎麼運用呢？本篇編輯整理末日廢土風5個穿搭要點，一起來看看。

末日廢土風的5個穿搭要點



1：色系選擇

想想看，如果在一個荒涼危險的環境裡，如果身上穿著太過浮誇，是不是一秒就被敵人發現？所以想打造廢土風格，必須遵循大地色系、土色系、裸色系、丹寧、薄紗元素的準則，與多巴胺是相反的道理！即便想搭配上一些亮眼顏色來點綴，也以少量或是低飽和為主。

2：兜帽、披肩



在電影想像中，末日總是充滿髒污風沙，因此兜帽、連身衣、披肩等可以隨意調整遮擋身體的單品，成為廢土風的標誌性服裝，初次嘗試廢土風也能從這類單品下手，像是Rosé的黑色兜帽洋裝、虞書欣的土色連帽裙子，示範的是精簡、高級的廢土風格。

3：破敗美學



想看起來更為個性，那就要掌握住末日廢土風的破敗美學，服裝面料做舊、水洗或渲染，不規則的剪裁，再加入抽鬚、刷破、髒污、鏤空等手法，與衣服自然陳舊不同，廢土風的服裝幾乎是刻意的破壞，融入叛逆的龐克元素。

4：搶眼的配件飾品



在廢土風穿搭中常會運用不同的配件，來讓造型更加複雜、凌亂化，營造出隨性不羈、那種不可一世的傲氣態度，例如綁帶、皮革穿孔皮帶、銀色扣飾、袖套，會是基本的配件選擇，另外像是充滿未來科技感或是民族風的金屬首飾、髮飾，也會是與廢土風特別合拍的單品。

5：末日廢土風品牌推薦

近年來廢土風從電影圈刮進時尚圈，代表性的品牌包括Balenciaga、Acene Studios、Diesel、Rick Owens、Dion Lee、與《沙丘》合作的保加利亞品牌Demobaza更可說是末日廢土風的領頭羊，而這些品牌完全與上半年火熱的靜奢風領域分隔兩路。透過韓星們的各種MV、舞台造型影響，在韓妞之間也吹起一波廢土風潮，一些流行服飾品牌、小眾設計師品牌紛紛推出，偏向歐美辣妹風格的Badblood、解構未來感的Ojos、NewJeans也穿著的aesynctx，甚至是出自東大門批市的韓貨店家，也都能看見廢土風的單品。

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