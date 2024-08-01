fb ig video ETtoday search mobile

「末日廢土風」5個穿搭要點！日常怎麼運用？有哪些品牌推薦一次看

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

末日廢土風很難駕馭嗎？掌握這5個穿搭要點，你也能跟上現在最時髦的未來主義美學浪潮！

這幾年在《沙丘》、《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》等描述末世新人類社會的未來主義電影，受到全球觀眾的喜愛，在人類文明被毀滅、浩劫重生後的戰爭世界裡，生存才是最重要的任務，因此電影中那些與環境能重疊的大地色面料、破敗之中提供機能性的服裝，成為一種嶄新的末日廢土風格。

像是Lisa最新推出的新歌〈Rockstar〉、女團aespa和XG都在作品造型中大量使用了廢土風，千黛亞（Zendaya）先前在電影宣傳期間也帶來一套套宛如未來文明的服裝！那麼在日常穿搭裡該怎麼運用呢？本篇編輯整理末日廢土風5個穿搭要點，一起來看看。

末日廢土風的5個穿搭要點

1：色系選擇

想想看，如果在一個荒涼危險的環境裡，如果身上穿著太過浮誇，是不是一秒就被敵人發現？所以想打造廢土風格，必須遵循大地色系、土色系、裸色系、丹寧、薄紗元素的準則，與多巴胺是相反的道理！即便想搭配上一些亮眼顏色來點綴，也以少量或是低飽和為主。

2：兜帽、披肩

在電影想像中，末日總是充滿髒污風沙，因此兜帽、連身衣、披肩等可以隨意調整遮擋身體的單品，成為廢土風的標誌性服裝，初次嘗試廢土風也能從這類單品下手，像是Rosé的黑色兜帽洋裝、虞書欣的土色連帽裙子，示範的是精簡、高級的廢土風格。

3：破敗美學

想看起來更為個性，那就要掌握住末日廢土風的破敗美學，服裝面料做舊、水洗或渲染，不規則的剪裁，再加入抽鬚、刷破、髒污、鏤空等手法，與衣服自然陳舊不同，廢土風的服裝幾乎是刻意的破壞，融入叛逆的龐克元素。

4：搶眼的配件飾品

在廢土風穿搭中常會運用不同的配件，來讓造型更加複雜、凌亂化，營造出隨性不羈、那種不可一世的傲氣態度，例如綁帶、皮革穿孔皮帶、銀色扣飾、袖套，會是基本的配件選擇，另外像是充滿未來科技感或是民族風的金屬首飾、髮飾，也會是與廢土風特別合拍的單品。

5：末日廢土風品牌推薦

近年來廢土風從電影圈刮進時尚圈，代表性的品牌包括Balenciaga、Acene Studios、Diesel、Rick Owens、Dion Lee、與《沙丘》合作的保加利亞品牌Demobaza更可說是末日廢土風的領頭羊，而這些品牌完全與上半年火熱的靜奢風領域分隔兩路。透過韓星們的各種MV、舞台造型影響，在韓妞之間也吹起一波廢土風潮，一些流行服飾品牌、小眾設計師品牌紛紛推出，偏向歐美辣妹風格的Badblood、解構未來感的Ojos、NewJeans也穿著的aesynctx，甚至是出自東大門批市的韓貨店家，也都能看見廢土風的單品。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2024夏季必備一件復古風Jorts牛仔五分褲！8種穿搭技巧參考：靠衣櫃基本單品就能駕馭

● 該把男友四角褲拿來穿了？2024春夏必學3套四角褲穿搭公式，立刻跟上這波時髦趨勢！

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 末日廢土風, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性

你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性

老是睡不好？營養師揭「破壞睡眠4食物」要少吃　小心淺眠易醒

老是睡不好？營養師揭「破壞睡眠4食物」要少吃　小心淺眠易醒

柯佳嬿穿PRADA蝴蝶結裝「想綁雙馬尾」　范少勳看奧運要挑戰泳帽混搭

柯佳嬿穿PRADA蝴蝶結裝「想綁雙馬尾」　范少勳看奧運要挑戰泳帽混搭

第一直覺選擇「一片落葉」　韓心測神準揭曉隱藏個性、愛情觀 妮可基嫚露馬甲線不輸差41歲的長女　漂亮母女檔根本姊妹花 一吃消暑解熱！營養師曝「9大補水食物」　自帶涼感還能消水腫 早上喝咖啡越喝越累　5個「時髦壞習慣」讓你疲勞還變胖 4種思考讓你無法快樂　心理學家教你轉念放下 戴資穎戴近20萬珠寶揮拍奮戰　和王齊麟撞愛牌FRED 夏天「藏小腹穿搭」技巧！找出肚子多肉區　避開NG褲型立刻顯瘦5公斤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面