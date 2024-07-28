fb ig video ETtoday search mobile

8種舉動容易不得老闆緣　社會走跳有自覺好辦事

>

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲上班小心踩到老闆地雷不自知。（圖／PAKUTASO）

記者蔡惠如／綜合報導

打拚加班甚至立下汗馬功勞，但升遷的名單上永遠沒有你，總是不得老闆緣，有時候工作內容無法鶴立雞群，卻又一直踩到老闆地雷，可能是你總是無法升官原因，這些地雷老闆「只看不說」，快來檢視你是否自爆過。

直呼老闆名
有些外商或較洋派的公司，可能會以英文名字取代稱呼，但有時也要叫聲「老闆」，適時提醒一下他「我有把你當老闆看」，除非老闆一直表示不需要，尤其在剛進公司或跟老闆還不熟的時候，別自以為他是你朋友。

職場,女職員,秘書,OL（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲HOLD住電梯等細微小事，盡量幫老闆服務。（圖／PAKUTASO）

讓老闆幫你做雜事
在職場上老闆等於長輩，一些小事情做到位是尊敬的表現，按電梯、攔計程車、開車門、提東西這種雜事，不要變成老闆幫你做。

總是選離老闆最遠的座位
開會、聚餐時，總是選擇離老闆最遠的座位，不就等同你覺得他不好相處，或相處起來有壓力？互相推辭老闆旁邊的座位，好像最衰的人才要跟他坐在一起，怎會得老闆人緣？

▲▼「5個職場真理」早知道早幸福。圖／Unsplash）

▲跟老闆簡報時不要過於賣弄，重點是老闆要聽得懂。（圖／pixabay）

未考慮老闆能力
有些老闆的年紀較長，對於網路、電腦或是外語能力較弱，在開會時狂說專有名詞或英文單字，不但會造成老闆不理解、溝通不良，這些老闆不會承認，之後就是自己的提案被頻打槍。

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，女員工，女同事，規劃，計畫，提案。（圖／pakutaso）

▲老是炫耀跟老闆有私人交情，有百害無一利。（圖／PAKUTASO）

放話跟老闆有私交
若與老闆有私交，像是私底下吃飯喝酒之類的，還大喇喇在辦公室或同事面前透露，這種舉動不但不必要且非常不智，更會引起老闆的尷尬狀況，增加管理困擾，幾乎沒有一點好處。

不跟老闆打招呼
兩人在辦公室狹道相逢，依晚輩跟長輩相處的心態，應該主動並先於老闆跟對方打招呼，裝作沒看到閃躲或直接走過，老闆不會覺得你「害羞」，只會認為你很沒禮貌。

▲▼晚餐,聚會,約會,吃,叉子,西餐,餐廳。（圖／翻攝自pixabay）

▲老闆做東請客，選中等價位的菜就好。（圖／pixabay）

老闆請客只想佔便宜
有時上司請客，先讓下屬點菜也是一種觀察，只想著「老闆請客當然要點最貴，不然不是虧到了嗎？」是不懂規矩的行為，要的話就請老闆先點，之後點餐價格不可以跟老闆點的差太多，不然就是直接點中低價位的選項，別一副把人家當凱子的態度。

沒有幫老闆解圍的自覺
做生意難免應酬，老闆帶你去不是叫你去做簡報的，而是去幫他解圍的，若客戶有其他娛樂性的要求，如乾杯或唱歌之類的，就該擋在老闆前面，不要還一昧瞎起鬨，即便老闆酒量比你好，也該做足誠意。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：

升官, 職場, 管理, 地雷, 禮儀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

超準！走累了最想坐哪張沙發？秒測你的渣男／女指數

超準！走累了最想坐哪張沙發？秒測你的渣男／女指數

食物中毒還傷腎！營養師曝「4種隔夜菜」危害大　加碼安心吃秘訣

食物中毒還傷腎！營養師曝「4種隔夜菜」危害大　加碼安心吃秘訣

星巴克8／9前「連續17天」買一送一　點選連結滑手機多賺一杯

星巴克8／9前「連續17天」買一送一　點選連結滑手機多賺一杯

最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1多情又缺理性　容易被禁忌感情吸引 1條橡皮筋就夠了！超簡單「10秒花苞頭」隨便綁都好看又涼快 家中雜物多造成壓力　4類物品先清「立即紓壓」 超準！「想變成哪隻貓」心理測驗　秒測你的心理年齡 7個韓國品牌韓星都穿！小雛菊上衣台灣官網上線　金高銀同款直接買 英國跳水王子征戰巴黎奧運！場邊打毛線爆紅、公開出櫃為兒子上賽場 CASETiFY開賣死侍Ｘ金鋼狼聯名系列　迪士尼行動電源也吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面